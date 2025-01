En medio del escándalo por las absoluciones pagas, el diputado Adrián Brizuela (LLA) solicitó la renuncia de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, y la intervención del fiscal Facundo Barros Jorrat para que investigue la conducta de la titular de la cartera de seguridad por presunto «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La ministra Segura es prima Camilo Carrizo, uno de los absueltos por el asalto a mano armada en Parque América.

«Impunidad Tarifada y conexiones políticas de Camilo Carrizo. Cuando todavía no terminamos de asimilar el escandaloso acuerdo que derivó en un pedido de juicio político para el juez y fiscal involucrados, ahora nos enteramos que Camilo Carrizo gozaba de una pensión otorgada por su hermano Enzo Carrizo, ex titular UDAI ANSES, ahora intendente de Saujil. No solo eso. Camilo Carrizo era proveedor del estado en el Ministerio de Seguridad que encabeza su prima Fabiola Segura», escribió Adrián Brizuela y acompañó su posteo en Facebook con la información publicada por El Ancasti.

«Por todo lo expuesto solicito la inmediata renuncia de la ministra Segura por reiteradas violaciones a la Ley de Ética Pública. También solicito la intervención del fiscal Facundo Barros Jorrat para que investigue si la conducta de la ministra Segura no se encuadra en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público», concluyó.