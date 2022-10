Música

Phil Collins y Genesis vendieron parte de sus derechos editoriales y masters por más de 300 millones de dólares.

El Wall Street Journal informó que el cantautor de ‘You’ll Be In My Heart’ y sus antiguos compañeros de la banda Genesis llegaron a un acuerdo con Concord Music Group Inc. para vender una parte de sus derechos musicales.

El acuerdo incluye los derechos de publicación, las grabaciones maestras y varios flujos de ingresos por la música grabada de Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. Abarca el trabajo que los músicos crearon durante sus carreras individuales, así como sus títulos grabados como Genesis.

Sin embargo, Concord no tiene los derechos de la música de Peter Gabriel, ni de su carrera solista ni de su época en el grupo, ni de los catálogos de ningún otro antiguo miembro de Genesis.

El presidente de Concord, Bob Valentine, dijo a The Wall Street Journal que la compañía planea utilizar sus nuevos derechos musicales para distribuir las viejas canciones de la banda entre una generación más joven.

“En el mundo en el que vivimos hoy en día con Facebook, Instagram, TikTok, todas estas cosas que impulsan el consumo de música antigua… definitivamente hay maneras para nosotros como compañía discográfica de traer algo de esta música de vuelta a la vida“, aseguró Valentine.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-