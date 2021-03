Ayer a la mañana un hombre que circulaba por las calles de Belén a bordo de un

automóvil Alfa Romeo perdió el control del vehículo y se estrelló contra unos árboles.

Fuentes policiales detallaron que el siniestro vial se produjo a las 7.20, en la avenida

Calchaquí, pasando la esquina de calle Lavalle norte de la cabecera departamental

belicha.

Joaquín David Ríos (33) conducía el automóvil dominio BJI-711, de color verde y por

causas que se aún son materia de investigación, chocó varios árboles ubicados a un

costado del camino.

Producto del siniestro, el conductor debió ser asistido por facultativos médicos del

SAME, quienes lo trasladaron al Hospital Zonal local.

Las actuaciones de rigor quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría

Departamental de Belén, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera

Circunscripción Judicial.

Embistió a un perro

Por otra parte, las mismas fuentes dieron a conocer que en horas de la tarde de ayer,

a las 14.15, en la intersección de las avenidas Colón y Gobernador Ramón Correa,

se produjo un siniestro vial protagonizado por una motocicleta Zanella ZB 110cc.,

dominio A010WX de color negro, que iba al mando de Nicolás Marcelo Salica (24).

El motociclista, por razones que son materia de investigación embistió a un can y

cayó pesadamente a la cinta asfáltica.

A raíz del siniestro, el joven sufrió lesiones que demandaron la asistencia de personal

médico del SAME, que rápidamente lo trasladaron hasta al Hospital San Juan

Bautista para una atención de mayor complejidad.

En el lugar de los hechos trabajaron efectivos de la comisaría Sexta y sumariantes

del Precinto Judicial N° 6.

