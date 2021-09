Música

El cantante dio un gran paso en su juicio y sueña con grabar nuevas canciones. Sus fans especulan con la primera canción que saldrá a la luz.

Paulo Londra, el cantante cordobés de música urbana, celebró este fin de semana en redes sociales el “gran paso” judicial contra Big Ligas, motivo por el cual no lanza música desde 2020.

En una historia en su cuenta de Instagram, su festejo fue: “Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”.

Londra fue el artista argentino más escuchado en Spotify en 2018 y 2019 y su carrera iba en ascenso cuando comenzó el juicio contra el sello y los productores musicales con quienes lo cofundó: el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el puertorriqueño Kristo (Cristian Salazar).. Ahora, que las cosas empiezan a solucionarse, sus seguidores no pudieron evitar la ansiedad y comenzaron a comentarle un antiguo posteo.

“Ha pasado un mes que ya no me ves, desde que fuimos a ese lugar en donde no nos conocíamos pero igual sabíamos que bien la íbamos a pasar”, canta acompañado por un teclado en el breve adelanto.

El mismo, que ya supera los 28 mil comentarios, empezó a recibir muchos más en las últimas horas. “Ya saca la canción”, “Por favor, sacá esta canción primero”, “YO ME MUERO DE GANAS DE ESCUCHARLA”, “Espero que sea la primera que sueltes”, “Necesito escucharlo entero paa”, “Lo necesito completo”, son sólo algunos de los mensajes que le van dejando en su cuenta a Londra. ¿Será su primera canción?

Recordemos que su último lanzamiento fue “Party” en 2019, colaboración con el rapero A Boogie Wit da Hoodie. Ganado el juicio, si no avanza la apelación de la otra parte, llegarán sus nuevos temas y sus seguidores ya le indicaron por dónde arrancar.

Rose Bouzon