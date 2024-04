Fedeli expresó que por la profunda devoción del pueblo catamarqueño, no correspondía que “se politice” una ceremonia tan significativa.

“No entiendo que tenga un tinte político la Virgen, y no creo que lo que hizo el Obispo esté acertado”, opinó. “Porque politizarla a la Virgen generó enojo de varios catamarqueños que están totalmente afuera de un cargo político”.

La postura de Lucía Corpacci tuvo rebote por peso propio. “Pasa que no es lo mismo que lo ponga en sus redes sociales Lucía que fue dos veces gobernadora, que es la presidenta del partido, a un montón de gente que está dolida y molesta por lo sucedido”, comparó.

“El hecho de que se lo hayan puesto a la Virgen al manto y lo hayan bendecido en una ceremonia la verdad que causó un revuelo”.

Agregó que personalmente no le gustaría “ver a ningún político en el manto de la Virgen, no porque sea Milei”, y contestó las criticas que llegaron desee La Libertad Avanza. “Recién están aprendiendo”, chicaneó.

“Sumar la controversia del aborto legal, que es una cuestión de salud, no es una cuestión religiosa, no me parece”. “Hay que respetar al que piensa diferente. Y cuando Corpacci votó lo hizo con conocimiento de todo lo que vivió como médica”.

“Tampoco es cuestión de que los libertarios, que recién están empezando a aprender muchas cosas, hablen deliberadamente como hacen con todo. Se tiene que terminar esto de denigrar, de hasta ser violento con el que piensa diferente, hay que respetar esas cosas”. Finalizo en una entrevista en Mañana es hoy de Radio Acasti.