Otros dos motociclistas se convirtieron en nuevas víctimas por siniestros viales en

nuestra provincia. Uno de ellos murió anteayer tras derrapar con su moto en la ruta

40, en Santa María, mientras que el otro agonizó por 11 días en el Hospital tras haber

impactado con un contenedor.

Uno de los luctuosos hechos tuvo como víctima a un joven identificado como Nahuel

Gustavo Caliva (26). Sucedió el domingo a las 21.45, en la ruta nacional 40, a 120

metros del kilómetro N° 4.248, en la localidad de Palo Seco.

El joven circulaba en una motocicleta Motomel Skua 200 cc., de color negro, y por

razones que son materia de investigación perdió el control del rodado y cayó en la

banquina a un costado de la ruta.

Producto del siniestro, el motociclista sufrió lesiones de consideración que

demandaron la asistencia de personal médico del Hospital de San José, que lo

trasladó al Hospital Zonal “Luis Alberto Vargas”, desde donde lo derivaron a un centro

asistencial de mayor complejidad en Tafí del Valle.

Desafortunadamente, en el camino perdió la vida a raíz de las graves lesiones

sufridas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental de Santa María y

peritos de la Dirección de Criminalística de la Policía de la Provincia para labrar las

actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción

Judicial, a cargo de Carlos Laureano Contreras.

Por otro lado, en la mañana de ayer, alrededor de las 8.30 se conoció el deceso de

Pedro Gustavo Salado (45), quien el pasado 9 de septiembre a las 0.45, en la calle

Maipú N° 60, había protagonizado un siniestro vial mientras se conducía a bordo por

una motocicleta Honda Wave 110 cc., dominio A084CPX, de color negro, y por

razones que se tratan de establecer chocó contra un contenedor de basura.

En esa oportunidad, a raíz del siniestro, el hombre sufrió lesiones y fue asistido por

facultativos médicos del SAME. Intervino personal de la Comisaría Cuarta y

sumariantes del Precinto Judicial N° 4 para labrar las actuaciones de rigor.

Finalmente, tras permanecer internado por 11 días en el Hospital San Juan Bautista

producto de las heridas sufridas, ayer perdió la vida.

Choque en Valle Viejo

Por otro lado, ayer a las 19.15, en la intersección de la avenida Presidente Castillo y

calle Eusebio Ruso de la localidad de Villa Dolores (Valle Viejo), una camioneta

Toyota Hilux blanca, dominio LOS-697, conducida por José Manuel Ahumada (67),

por motivos que se investigan colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 cc.,

dominio 030-HIP, de color negro, al mando de Abel Eduardo Orellana (57).

A raíz del siniestro, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y fue asistido por

facultativos médicos del SAME.

Intervinieron efectivos de la Comisaría de Villa Dolores y las actuaciones quedaron a

cargo de sumariantes de la Unidad Judicial N° 10.

Motociclista lesionado

Por último, a las 20.40, en la esquina de las calles Vicario Segura y Buenos Aires,

Omar Ángel Ezequiel Moreno (24) circulaba en una motocicleta Motomel 150 cc.,

dominio A093FSB, de color blanco, y por razones que se tratan de establecer

colisionó con un automóvil Toyota Corolla negro, dominio MEK-448, al mando de

María Rocío Toledo (28).

Como consecuencia del siniestro, el motociclista sufrió lesiones que demandaron la

asistencia de profesionales médicos del SAME.

Intervino personal de la Comisaría Décima.

