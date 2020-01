La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) lanza la campaña antiplus. El

propósito de las acciones de difusión que se desarrollarán en sanatorios y clínicas

busca que los afiliados realicen las denuncias por el cobro del plus de parte de

profesionales de la salud para que la obra social accione legalmente y se ejecuten las

sanciones que establece la Ley.

Ayer, el director de OSEP, Norberto Bazán, se reunió con el equipo de trabajadoras

sociales de la institución a fin de coordinar las acciones de la campaña. La misma

consistirá en visitas programadas a diferentes clínicas y sanatorios de la provincia

para informar y difundir las alternativas que tienen los afiliados para denunciar el

cobro del plus médico en estas organizaciones.

La campaña cuenta con el acompañamiento de la Federación de Clínicas y

Sanatorios (Feclisa) y del Círculo Médico de la provincia, instituciones que le

transmitieron a Bazán su compromiso para trabajar “con miras a eliminar el cobro del

plus médico en el corto plazo”. En reuniones con ambos organismos, el director de

OSEP les comunicó la importancia de cortar con dicha práctica que afecta al bolsillo

de todos los afiliados de la Obra Social.

En los próximos días, las trabajadoras sociales de OSEP visitarán las clínicas y

sanatorios para brindar folletería alusiva y cartelería con la leyenda: “Prohibido el

cobro de plus médico a los afiliados de OSEP”, tal como lo establece el artículo 9 de

la Ley N° 5563, más conocida como “Ley antiplus”.

Con estas acciones se busca también el compromiso del afiliado para denunciar a los

profesionales que realicen el cobro del plus con la finalidad de poder avanzar con el

circuito administrativo para su sanción.

En declaraciones realizadas días atrás a los medios, el director de la obra social

señaló que desde que asumió en la obra social no contaba con denuncias de

afiliados por el cobro del arancel diferenciado, por lo que trabajarían en la campaña

para que los mismos conozcan sus derechos y efectúen las acciones mediantes las

vías que dispone la Ley.

La puesta en marcha de la campaña busca que los pacientes realicen la denuncia

para que tanto la obra social como el Círculo Médico lleven adelante las acciones

administrativas para determinar la sanción contra los médicos que incumplen con la

normativa vigente.

En encuentros anteriores entre el equipo de gestión de OSEP y las autoridades del

Círculo Médico, se estableció conformar una mesa de trabajo entre los asesores

legales de ambas instituciones para optimizar los pasos de las denuncias

presentadas por los afiliados con la finalidad de dar respuesta inmediata a las

mismas.

