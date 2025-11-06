El equipo de Salud Municipal, en una acción articulada con el Ministerio de Salud de la Provincia, finalizó un amplio operativo de salud integral destinado a los aspirantes a oficiales de la fuerza.

El circuito sanitario garantiza controles preventivos de alta calidad a los cadetes durante tres intensas jornadas de trabajo, consolidando la colaboración interinstitucional para el bienestar de los futuros uniformados.

El operativo, que inició el pasado martes 4 de noviembre, culminó sumando un total de 2.800 prestaciones sanitarias. se movilizaron profesionales de diversas áreas para cubrir todas las necesidades sanitarias de la Escuela de Cadetes, la Escuela de Suboficiales y la Escuela Superior Policial.

En este sentido, la Dra. Cinthia Ripoll confirmó el exitoso cierre de la actividad, destacando el despliegue realizado: “El operativo sumó un total de 2.800 prestaciones en tres días, si se incluyen las actividades del miércoles”. el amplio abanico de servicios incluyó clínica médica, cardiología, nutrición, odontología, vacunación, fonoaudiología, obstetricia y laboratorio, asegurando un control integral para los aspirantes.

Además de los servicios clínicos, la jornada sumó stands informativos y de gestión, como «El carro saludable», trámites de DNI y el asesoramiento del Punto Violeta.

Por su parte, el Comisario Mayor David José Moreno resaltó la organización conjunta y el objetivo fundamental de la iniciativa: «Este circuito de salud tiene como fin saber cuál es el estado físico de todo el alumnado». moreno destacó la predisposición tanto del Ministerio como del Municipio y el gran entusiasmo de los cadetes ante esta propuesta preventiva, agradeciendo especialmente al Gabinete Psicotécnico por su rol clave en la articulación del encuentro.

La Dra. ripoll agradeció el compromiso y el trabajo en equipo de todos los profesionales y señaló que este operativo resume el alcance del programa «Salud en tu Barrio» durante todo el año, al llevar servicios de calidad directamente a diferentes puntos de la comunidad. Asimismo, la Municipalidad ya se encuentra planificando la agenda de trabajo sanitario para el año 2026, buscando expandir y mejorar continuamente la cobertura preventiva.