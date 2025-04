El diputado, Juan Denett fiel a responderle a quienes según el buscan prensa local debido a su precaridad de gestión en la Cámara de Diputados, arremetió contra la diputada radical, Silvana Carrizo quien comentó que «el ONE SHOT fue una herramienta del Gobierno para subsidiar la oferta, NO fue un bono y NO fue un aumento de sueldo».

Denett posteo: Diputada Carrizo… ¿qué pasó? ¿Pasamos de hacer dedo para ir a Buenos Aires a besarle los anillos al ministro de la motosierra, para ahora aparecer indignada reclamando al Ejecutivo Provincial porque “no hay plata”? ¡Coherencia, por favor!

Las políticas que usted y su espacio tanto aplauden —las del gobierno nacional, las del ajuste brutal, las del desprecio por el federalismo— son exactamente las que están ahogando a las provincias. ¿Pensó qué ese plan no incluía a Catamarca? ¿Qué la motosierra iba a esquivar su territorio? ¿O qué la devoción libertaria le iba a garantizar inmunidad?

Y si vamos a hablar de la economía local, hablemos en serio: no todo es culpa del Estado. Hay comerciantes que aprovechan cada crisis para remarcar precios sin vergüenza, sin control y sin freno. Porque claro, cuando hay inflación o devaluación, remarcan. Cuando no hay, también. Y cuando reciben beneficios o medidas de alivio, mágicamente no se traducen en precios justos para la gente.

Entonces sí, el ONE SHOT PLUS está bajo presión. Pero no por el Estado provincial, sino por un cóctel explosivo de motosierra nacional, especulación comercial y falta de compromiso social.

Diputada, le sugiero que antes de seguir usando la peluca libertaria, se tome un minuto para pensar a quién está defendiendo y a quién está traicionando. Porque mientras usted busca un lugar en las listas de Milei, hay miles de catamarqueños que no saben si llegan a fin de mes. Y no por culpa del gobierno provincial, sino por las recetas que usted misma celebra. Finalizó su posteo con fuerte critica a la oposición.