Se profundiza la interna en Valle Viejo. Sucede que ayer, los ediles Belky Penisse y

Sergio Figueroa (Frente de Todos) señalaron que el presidente del Concejo

Deliberante de Valle Viejo, Alberto “Abeto” Barrionuevo, se encuentra ejerciendo la

titularidad del cuerpo de forma ilegal de acuerdo a lo establecido por la Carta

Orgánica. Los concejales adelantaron que en febrero plantearán una acción de

conflicto de poderes ante la Corte de Justicia.

El letrado Sebastián Ibáñez, quien hará la presentación judicial, sostuvo en

conferencia de presa que Barrionuevo es un “presidente ilegítimo” ya que violó el

artículo 50 de la CO. “Barrionuevo pertence a otra fuerza política, no al Frente de

Todos”, agregó.

El abogado se refirió a la sesión donde se puso en funciones a Érica Cobacho

(Secretaria Parlamentaria) y al expresidente del cuerpo y concejal mandato cumplido

Walter Figueroa (Secretario General). “Es una sesión nula porque la Corte, en su

jurisprudencia, el quórum legal es cuatro, no tres” dijo Ibáñez.

Así, el profesional del derecho remarcó que la presentación por conflicto de poderes

apuntará a dejar nulo todo los actuado por Barrionuevo “empezando desde su

designación como presidente”.

Por su parte, Zavaley recordó que en la sesión preparatoria del 6 de diciembre último,

el opositor Javier Espinoza mocionó a Barrionuevo como Presidente y ella junto a

Figueroa se opusieron. “En la última sesión ordinaria, entre gallos y medianoche, nos

dicen que la fiscalía municipal iba a pasar a extraordinaria pero el único objetivo de la

sesión fue hacer jurar a la secretaría parlamentaria y al secretario general”, señaló.

Pidieron a Jalil que intervenga por las cesantías chacareras

El gobernador Raúl Jalil visitó ayer la municipalidad de Valle Viejo, donde fue recibido

por empleados y la intendente Susana Zenteno. El mandatario recorrió la obra de

ampliación del municipio en las instalaciones del Parador Municipal y luego, junto al

intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, visitaron la pileta municipal.

Fue en el natatorio comunal donde lo aguardó un grupo de empleados para pedirle

que intermedie en el conflicto por la revocatoria a los contratos laborales.

