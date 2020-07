El conflicto desatado entre un grupo de trabajadores precarizados del área de Higiene Urbana y la Municipalidad de la Capital sigue escalando y, tras los incidentes del martes, el SOEM se sumó de lleno a la pelea y convocó a un paro por tiempo indeterminado, a partir de las cero horas del miércoles de la semana que viene. Si bien hasta anoche no se habían notificado los despidos de los trabajadores que participaron de los hechos de violencia, desde el gremio indicaron que la medida se realizará para que el Municipio dé marcha atrás con la baja de aproximadamente 60 precarizados y le sumará un pedido de incremento salarial.

En diálogo con LA UNIÓN, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, señaló que algunos de los beneficiarios de los programas sociales que se desempeñan en Higiene Urbana volvieron a trabajar, esperando el paro convocado por el gremio, pero indicó que a muchos de ellos “no los dejaron firmar, les tomaron las planillas de asistencia y los están acusando de abandono de servicio, pero de manera formal no se comunicó ninguna baja porque esta gestión siempre hace las cosas, sin documentación”.

Además, el gremialista señaló que para “darle el marco legal que corresponde”, se incluirá en los fundamentos del paro un reclamo de incremento salarial, que sería de entre 7.000 y 10.000 pesos.

Por su parte, desde el Ejecutivo municipal ratificaron que se dará de baja a quienes participaron de los incidentes. “Nosotros no podemos permitir que esto pase y creo que hay un límite en esto, donde ya se pone en riesgo la vida de las personas, el patrimonio municipal”, manifestó el secretario de Gobierno, Gustavo Aguirre, respecto de los hechos sucedidos el martes.

En esa línea, explicó que “hay un reglamento interno que establece causas concretas y está expresamente establecido que las personas que realicen este tipo de acciones no pueden pertenecer a ningún programa social. Hay una causa de desafectación concreta y nosotros vamos a aplicarla, no nos queda otra, porque son decretos que están vigentes e imponen a las autoridades actuales”, añadió.

A su vez, contó que para avanzar con las sanciones, el Ejecutivo esperaba contar con los informes de la Policía, de la Justicia y los registros fílmicos, para ver quiénes son las personas que llevaron actos de violencia contra el patrimonio municipal.

Por último, respecto del paro convocado por SOEM, dijo que el Municipio aguardará la presentación formal para conocer los motivos y el pedido que hace el gremio y analizar una solución. Y respecto de la recolección de basura, dijo que, en caso de tratarse de un paro legalmente convocado, se deberá asegurar al menos el 40 % de la prestación del servicio porque “existe una ordenanza que lo declara servicio esencial”.

Relacionado