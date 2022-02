Música

“No hace falta decir que ha sido una locura”, dice Oli Sykes, ya que la colaboración de BMTH con Ed Sheeran, Bad Habits, ha sido lanzada oficialmente.

Ed Sheeran y Bring Me The Horizon han lanzado esta nueva versión de Bad Habits , la canción con la que abrieron el espectáculo de los Brits Awards de la semana pasada, para alegría y/o consternación de internet.

“Disfruté mucho del espectáculo de la semana pasada y creo que a la gente le gustará mucho la nueva versión”, dice Sheeran. “Estoy emocionado por sacarlo “

“Desde que recibimos el correo electrónico en el que nos preguntaban si queríamos abrir los Brits con Ed Sheeran, hasta que charlamos y rebotamos ideas, ensayamos y luego actuamos y ahora publicamos, no hace falta decir que ha sido una locura”, añade Oli Sykes, de Bring Me The Horizon. “Pero lo que nos interesa es superar los límites de nuestro propio género y de otros, así que esto nos pareció un reto perfecto”.

La colaboración entre Sheeran y BMTH fue la última de una larga serie de asociaciones improbables en los BRITs, desde la desconcertante conjunción en 1998 de los ligeros rockeros escoceses “Texas” con el miembro de “Wu-Tang Clan” Method Man, hasta la unión en 1992 entre los inconformistas de música electronica , la banda “The KLF” y los veteranos del crust ” Extreme Noise Terror”.

La versión original de Bad Habits pasó 11 semanas consecutivas en la cima de la lista de éxitos del Reino Unido tras su lanzamiento en junio del año pasado, convirtiéndose en el sencillo que más tiempo ha permanecido en el número 1 de 2021. También se ha transmitido más de 900.000.000 de veces en Spotify.

El mes pasado Bring Me The Horizon lanzó una versión instrumental de Moon Over The Castle, el tema del juego de PlayStation Gran Turismo. Está extraída de la banda sonora de Gran Turismo 7, que sale a la venta el 4 de marzo.

En otras noticias, el Consejo Parroquial de Dennington ha concedido a Sheeran permiso para construir una cámara funeraria en su espectacular finca “Sheeranville” en Suffolk, superando las objeciones de uno de sus vecinos.

Guillermina Sanchez