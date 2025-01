Música

Anunciaron una nueva tanda de artistas que se presentarán en los Grammy que se suman a los confirmados previamente como Charli XCX, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y Chappell Roan.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y el comediante Trevor Noah regresará como presentador por quinta vez consecutiva.

Las nominaciones a los premios se anunciaron en noviembre, Beyoncé encabeza con 11 nominaciones, extendiendo su récord a 99 a lo largo de su carrera. Charli, Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone tienen siete nominaciones. Además, Taylor Swift, Carpenter y Roan obtienen seis nominaciones cada una.

Si bien aún no se ha confirmado si actuarán, tanto Beyoncé como Taylor Swift estarán presentes en la ceremonia.

Además del espectáculo musical, los Grammy 2025 tendrán un fuerte componente solidario. La Academia de la Grabación ha destinado un millón de dólares para apoyar a los afectados por los recientes incendios en la ciudad.

El evento será transmitido en vivo por CBS en EE.UU. y estará disponible para streaming en Paramount+, a partir de las 8:00 p.m. (hora del Este) y 5:00 p.m. (hora del Pacífico).

