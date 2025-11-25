El Ministerio de Salud de Catamarca anunció una nueva semana de operativos de control focal en distintos barrios de la Capital, como parte de las acciones preventivas destinadas a evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Los trabajos se realizarán desde el lunes 25 hasta el viernes 28 de noviembre, en doble turno: de 9 a 12 y de 16 a 19 horas. Las cuadrillas estarán a cargo de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis en conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

Barrios donde se realizará el operativo

Las acciones continuarán en los siguientes sectores:

  • Libertador I
  • Libertador II
  • Avellaneda y Tula I
  • Avellaneda y Tula II
  • Judicial
  • 250 Viviendas
  • 150 Viviendas

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de la participación de la comunidad para garantizar la eficacia del operativo. En este sentido, solicitaron a los vecinos permitir el ingreso del personal debidamente identificado a los domicilios para llevar adelante las tareas de inspección, descacharrado y control de posibles criaderos.

Asimismo, recordaron que la planificación puede sufrir modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Prevención: la clave para evitar contagios

Las autoridades insistieron en mantener medidas básicas de prevención en los hogares:

  • Eliminar recipientes que acumulen agua.
  • Mantener patios y terrazas limpios.
  • Tapar tanques y depósitos de agua.
  • Cambiar el agua de bebederos y floreros diariamente.

Con la llegada del calor y la temporada de lluvias, estos operativos buscan reforzar el trabajo territorial para reducir el riesgo de brotes en los meses de mayor circulación del mosquito.

