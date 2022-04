El presidente del Círculo Médico de Catamarca (CMC), Gabriel Correa, dijo

que no quieren cortar la atención a los pacientes, pese a que la Obra

Social de los Empleados Públicos (OSEP) tiene un atraso de cuatro meses

en el pago de las prestaciones sanatoriales y honorarios médicos, según

informaron desde la institución médica.

Correa (foto) brindó una entrevista a radio El Esquiú 95.3 y destacó que

“desde el Círculo Médico siempre priorizamos la atención hacia los

pacientes”. “Nosotros no queremos cortar la atención para nada, no es

nuestro objetivo. Es reclamar por las vías que corresponden, hacerlo

saber, informar a la gente y a la prensa, pero no tomar una medida contra

la gente en general. Eso no hemos pensando nunca”.

El titular del CMC también habló sobre la cantidad de médicas y médicos

que se ven afectados por este retraso. “Mucha gente. Imaginémonos que

nosotros tenemos 750 socios, que es la planta de médicos que tiene la

medicina privada de Catamarca. Aproximadamente el 80 por ciento de

esos médicos trabajan en internaciones y sanatorios. Estamos hablando

de médicos que son cirujanos, que han operado, que han hecho sus

cirugías; médicos que han estado en terapia intensiva; médicos que están

en las salas de los sanatorios, en internados común”.

Luego, Correa remarcó que es “mucha la masa societaria que ha

trabajado, sobre todo en estos casos de salud que son casos críticos”.

“Lamentablemente, está pasando la pandemia pero nos estamos olvidando

de nuevo de los recursos humanos en salud, que hemos trabajado tanto y

seguimos en esta situación compleja”.

Atraso

Días atrás, desde el CMC dieron a conocer a sus socios que están

realizando las gestiones para percibir los honorarios correspondientes al

segundo nivel de diciembre de 2021 de OSEP. También mencionaron que

no se efectivizó el pago de todas prestaciones sanatoriales y honorarios

médicos por razones ajenas al Círculo Médico.

“Lamentablemente estamos registrando un atraso en lo que son los

honorarios del segundo nivel, sobre todo. Nosotros cobramos en dos

niveles de atención. El primer nivel son las órdenes y todos los pacientes

que son ambulatorios: radiografía, ecografía, diálisis. Y el segundo nivel

son los pacientes quirúrgicos, que están en las internaciones de las

terapias intensivas, de las clínicas. De ese nivel de segunda atención, que

cobramos a través de los sanatorios, todavía no se ha pagado el mes de

diciembre, lo cual representa prácticamente cuatro meses de atrasos, lo

cual hace que sea muy difícil seguir en esta situación”, explicó Correa.

En otro pasaje, Correa comentó que dialogaron sobre este tema con “el

gobernador (Raúl Jalil), con la ministra (por Manuela Ávila) también hace

15 días, aproximadamente”. “Nosotros les expresamos esta situación y

ellos quedaron en que iban a tratar de mejorar. Hasta ahora no hemos

tenido una respuesta de acuerdo a eso, a pesar de los planteamientos que

hemos hecho. La verdad es que no sabemos por qué se han retrasado los

pagos, no tenemos una explicación. Pero sí tenemos una gran

preocupación de la masa societaria que ha trabajado”.