 Alertados por SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima Tercera llegaron hasta la intersección de avenida Monseñor Sueldo y calle 22 de Abril, donde se entrevistaron con una mujer de 35 años, quien manifestó que, momentos antes, su pareja la habría agredido física y verbalmente, para luego arrojar elementos hacia el interior del inmueble, provocando daños materiales y darse a la fuga.

 Rápidamente y en las cercanías, los uniformados aprehendieron al presunto autor, un hombre de la misma edad, quien fue trasladado y alojado en la seccional, tomando conocimiento e intervención la Fiscalía del Distrito Norte, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 8.

 Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la Línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

