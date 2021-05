Música

El músico prefiere enfocarse en su etapa solista en lugar de volver a tocar con su hermano

Durante una entrevista, Noel Gallagher explicó por qué no tiene ganas de volver a tocar con su hermano Liam. Una vez más, el músico dijo que no está interesado en que Oasis se reúna.

“La gente me pregunta eso todos los días. Lo único que te puedo decir es que no tengo ganas. Cuando estás en una banda, es un compromiso absoluto. No creo que se me pueda ocurrir una idea para que sea ejecutada por cuatro personas y que seis semanas después alguien tire la idea abajo porque su gato tiene tos. Me gusta ir a mi propio ritmo”, explicó Noel en una entrevista con el programa de TV australiano The Project.

“Me temo que Oasis se terminó. Su legado está tallado en piedra. La gente que nos vio entiende de qué se trata todo el alboroto. Si no nos vieron, es duro. Yo nunca vi a los Beatles o a los Sex Pistols”, agregó.

Yamila Pagani