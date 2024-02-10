En vistas que los días 15, 16 y 17 de febrero se llevarán a cabo las Jornadas Especiales One Shot Escolar, desde el Gobierno de Catamarca se comunica cuáles son hasta el día de hoy los comercios adheridos al programa “Días de Ensueño” del territorio provincial donde se puede comprar con el beneficio.

Se recuerda que podrán acceder al programa los usuarios de tarjetas de crédito del Banco Nación Argentina, quienes tendrán un descuento del 50 % en artículos de librería, libros de texto y uniformes escolares con un tope de reintegro de $20.000 por cuenta, en la primera compra.

Las jornadas de One Shot Escolar son organizadas por el Ministerio de Economía de Catamarca en articulación con el Banco Nación Argentina y la Unión Comercial de Catamarca, con el objetivo de brindar ayuda a las familias con niños en edad escolar que se preparan para el inicio del próximo ciclo lectivo.

Teniendo en cuenta que algunos comercios se encuentran completando sus respectivas solicitudes de adhesión ante el Banco Nación, la nómina definitiva de comercios adheridos a la promoción será cargada en el Portal Gobierno de Catamarca el día miércoles 14, día previo al inicio de la promoción.

Hasta hoy, los comercios adheridos al especial de inicio de ciclo lectivo son los siguientes:

Nombre Comercio Dirección Localidad/Ciudad
EZZEX SAN MARTÍN 744 ANDALGALÁ
ACERTIJO PLAZA AV VIRGEN DEL CARMEN ANDALGALÁ
ACERTIJO AV VIRGEN DEL CARMEN ANDALGALÁ
CASA MEGA PÉREZ DE ZURITA 773 ANDALGALÁ
LEI FA BE PEREZ DE ZURITA ANDALGALÁ
CALZADOS MAYTY BELGRANO ANDALGALÁ
CALZADOS MAYTY BELGRANO ANDALGALÁ
ANDALGALÁ DEPORTES NUÑEZ DEL PRADO ANDALGALÁ
BELÉN COPIAS SAN MARTIN 348 BELEN
MUNDO MAGICO GRAL ROCA 168 BELEN
AQUATRO SAN MARTÍN 1359 BELEN
ZONA ZERO SAN MARTIN 498 BELEN
ZONA ZERO SAN MARTIN 341 BELEN
CREACIONES POCHA SAN MARTIN 341 BELEN
BELÉN SPORT SAN MARTIN ESQ SN BELEN
EL CHILO ESTUDIOSO SAN MARTIN 372 BELEN
EL CHILO ESTUDIOSO SAN MARTIN 375 BELEN
SUPER TODO SAN MARTÍN 791 BELEN
ALQUIMIA SAN MARTIN 446 BELEN
ALQUIMIA SAN MARTIN 446 BELEN
CASA LEANDRO BECHARA CURA SAN MARTIN 294 BELEN
BURIEL INDUMENTARIA BELGRANO 378 BELEN
TIENDA DANILI DIEGO DE ALMAGRO FIAMBALÁ
AMALU DIEGO CARRIZO DE FRITES FIAMBALÁ
GENESIS DIEGO DE ALMAGRO FIAMBALÁ
MULTIRUBRO FELIPE B CENTRO FIAMBALÁ
SERVICOMPRAS NUEVO SOL DIEGO CARRIZO DE FRITES FIAMBALÁ
MULTIRUBRO TEJADA DIEGO CARRIZO DE FRITES FIAMBALÁ
MEMELO DEPORTES DIEGO DE ALMAGRO FIAMBALÁ
INDUMENTARIA LA MORENA DIEGO DE ALMAGRO FIAMBALÁ
MOA TIENDA LUIS ARCH FIAMBALÁ
FANA MODA DIEGO CARRIZO DE FRITES FIAMBALÁ
YESI CELL DIEGO CARRIZO DE FRITES FIAMBALÁ
INDUMENTARIA Y CALZADO JAZZ DIEGO CARRIZO DE FRITES FIAMBALÁ
NOMBRE DEL COMERCIO DIRECCIÓN LOCALIDAD
MARKAR SAN MARTIN LOS ALTOS
ROPTAI RUTA PRV 21 LOS ALTOS
TWINSET (2) 15 DE SEPTIEMBRE S/N POMÁN
NOVEDADES MAXI GERÓNIMO LUIS DE CABRERA S/N POMÁN
LIBRERÍA MAPA GERÓNIMO LUIS DE CABRERA 1238 POMÁN
LUZ TATIANA GERÓNIMO LUIS DE CABRERA S/N POMÁN
TIENDA CARLITOS GERÓNIMO LUIS DE CABRERA S/N POMÁN
TIENDA HADAS GERONIMO LUIS DE CABRERA POMÁN
TIENDA ALEXANDER GERÓNIMO LUIS DE CABRERA S/N POMÁN
DIOSES PEQUEÑOS CALLE 15 DE SEPTIEMBRE S/N POMÁN
BOUTIQUE ATENCIO PRESIDENTE CASTILLO S/N POMÁN
L Y P ABRIL PUEYRREDON 78 RECREO
MYY REGALERIA BARRIO GAS DEL ESTADO CASA 9 RECREO
KIOSCO BUEN DIA EVA PERON Y SARMIENTO S/N RECREO
CALZADOS ALBY SARMIENTO 109 RECREO
OSRE GRÁFICA AV BELGRANO 164 RECREO
PENCILSTORE AV PTE PERON Y RIVADAVIA RECREO
LIBRERÍA CHABELA CALLE PRINCIPAL S/N RINCON
MAXI MEN MITRE 211 SANTA MARIA
ADELINE MODAS MITRE 210 SANTA MARIA
NUBE ROSA GENERAL NAVARRO 587 SANTA MARIA
BAZAR MITRE MITRE 360 SANTA MARIA
STILOS MAGY AV 1° DE MAYO 380 PLANTA ALTA SANTA MARIA
PRESTIGUE BOUTIQUE MITRE 205 SANTA MARIA
MUNDO FELIZ MITRE 278 SANTA MARIA
MC PAPELERÍA AV 1 DE MAYO 218 SANTA MARIA
LIBRERÍA EL ORIGINAL MITRE 35 SANTA MARIA
TIENDA ABEL MARIANO MORENO 205 SANTA MARIA
AJ DEPORTES ESQUIU 65 SANTA MARIA
AMAPOLA BEBÉS Y NI¤OS AV 1RO DE MAYO 380 SANTA MARIA
CHANGO LIBROS SAN MARTIN 340 SANTA MARIA
EVAMAK NOVEDADES BME MITRE 149 SANTA MARIA
TWINSET AV. SEÑOR DEL MILAGRO S/N SAUJIL
OHANA AV. SEÑOR DEL MILAGRO S/N SAUJIL
CASA BELEN LOS MILAGROS Y PERÓN SAUJIL
EL OSO ESTUDIOSO SAN MARTIN 802 SFV CATAMARCA
LIBRERIA ACUARELA SALTA 1020 SFV CATAMARCA
LIBRERÍA EL MILAGRO RUTA PROVINCIAL N° 41 SFV CATAMARCA
ONLY TECH LOS CEIBOS 88 SFV CATAMARCA
LIBRERIA SAN JOSE AV VIRGEN DEL VALLE NORTE 1025 SFV CATAMARCA
DISEÑO LASER SARMIENTO 212 SFV CATAMARCA
INSTITUTO PRIVADO RODOLFO SENET CHACABUCO 473 SFV CATAMARCA
SOFMANIA 1 CONESA 719 SFV CATAMARCA
MYG BORDADOS E IMPRESI AYACUCHO 520 SFV CATAMARCA
CATALOGOS REPÚBLICA 516 SFV CATAMARCA
DDL CLOTHES GUEMES 243 SFV CATAMARCA
DISTRIBUIDORA PALMAR REPÚBLICA 940 SFV CATAMARCA
EL TRÉBOL SALTA Y MOTA BOTELLO SFV CATAMARCA
ENVOLVER MOTA BOTELLO 407 SFV CATAMARCA
FORTALEZA LIBRERÍA PADRE ESQUIU 1150 SFV CATAMARCA
INDUMENTARIA MP VAQUEL AV SANCHEZ OVIEDO 587 SFV CATAMARCA
LIBRERÍA DEL NORTE SARMIENTO 727 SFV CATAMARCA
LIBRERIA LOGOS MAESTRO QUIROGA 60 SFV CATAMARCA
MEDIMAR AV. MANUEL NAVARRO 26 SFV CATAMARCA
MYG BORDADOS E IMPRESIONES AYACUCHO 520 SFV CATAMARCA
NISOLI ROJAS 386 SFV CATAMARCA
NORSEG AV. ARTURO ILLIA 609 SFV CATAMARCA
PAPELITO AHUMADA Y BARROS 1465 SFV CATAMARCA
SOFTMANIA CONESA 719 SFV CATAMARCA
VIDELVAL SRL ESQUIÚ 418 SFV CATAMARCA
MINI PEQUES MATE DE LUNA 62 SFV CATAMARCA

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