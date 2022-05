La ex ministra de Salud y actual diputada provincial, Claudia Palladino, se refirió a

la situación epidemiológica de la provincia ante la suba de casos de Covid

señalando que “no hay que minimizar al Covid” y reiteró tener en cuenta los

cuidados y completar el calendario de vacunación.

En ese sentido, Palladino, expresó que “desde este rol en la legislatura viendo los

informes que tenemos de la provincia, que está sucediendo lo mismo que sucede

en el país, lo que también se venía comunicando que los meses de invierno son

meses que siempre nos tenemos que cuidar de patologías respiratorias”.

“En los dos últimos años al tener una circulación casi única de Covid en relación

con los otros virus respiratorios hace que en un momento al bajar la circulación de

Covid empezara a subir la circulación de otros virus respiratorios como el

adenovirus que fue en los meses anteriores que se adelantó la circulación de

estos virus. Y ahora con el frío está comenzando nuevamente a haber circulación

de Covid”, comentó.

En esa línea, agregó que “entonces lo que hay que hacer preventivamente que es

lo que venimos diciendo hace mucho y que ahora hay que reafirmarlo que tiene

que ver con que no hay que minimizar al Covid, el Covid está y va a seguir

estando en el ambiente”.

“Todas las medidas de cuidado que nosotros ya conocemos y que son necesarias

implementar para cualquier enfermedad infectocontagiosa de transmisión

respiratoria en los meses de invierno que son ventilación de los espacios, lavado

de manos, alcohol en gel si no tengo accesibilidad a un baño de manera frecuente

y la utilización de barbijo en lugares cerrados”, afirmó.

Además, dijo que “los lugares muy cerrados en invierno hay que tratar de no

concurrir a menos que sea muy necesario y si concurrimos con todos los cuidados

que ya aprendimos y sabemos que son valiosos”.

“Y por otro lado en lo que hay que seguir insistiendo es en la vacunación porque

tenemos una herramienta ideal para poder prevenir el tener manifestaciones no

deseadas o de mayor impacto, gravedad del Covid”, subrayó.

Por último, indicó que “es una vacuna que ya varios recibimos varias dosis porque

así debía ser y ahora viene la etapa de los refuerzos. No hay que tenerle miedo a

la vacuna, hay que vacunarse y esto va a permitir que si por algún motivo os

contagiamos del virus Covid lo transitemos con pocos síntomas, con la menor

gravedad posible”.