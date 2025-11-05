El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Miembros del Ministerio Público resolvió no dar curso al juicio político iniciado contra el fiscal de Instrucción N°5, Dr. Hugo Costilla, tras considerar que no existen elementos de convicción suficientes para formular acusación en su contra. La decisión quedó plasmada en la Resolución N°47, dictada ayer en el expediente N°007/24, caratulado “Dr. Hugo Alejandro Costilla – Fiscal de Instrucción N° 5 s/ denuncia del diputado provincial Hugo Daniel Ávila”.

. En su dictamen, Mauvecín sostuvo que el accionar de Costilla se limitó a aplicar un instituto legal vigente —el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, que permite la extinción de la acción penal por reparación integral—, bajo control judicial y con consentimiento de las partes.

El fiscal destacó que la decisión final sobre la validez del acuerdo correspondió al juez de control de garantías, y no al fiscal, por lo que no podía atribuírsele responsabilidad disciplinaria o penal.