RESPUESTA DEL PRESIDENTE DEL CUERPO AL CONCEJAL CABRERA

Franco Iramaín le pidió a su par de la UCR que vaya a leer la Carta Orgánica y el reglamento interno del cuerpo.

El presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo, Franco Iramaín, salió al cruce de los planteos del concejal radical Gerónimo Cabrera, quien afirmó que el cuerpo se encuentra en una «virtual acefalía». En este sentido, el titular del Concejo mandó al edil radical a «leer la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno del cuerpo».

Cabrera había denunciado que «la intendenta Susana Zenteno estuvo de viaje y el presidente del Concejo Deliberante estuvo a cargo del Ejecutivo municipal y los concejales del oficialismo Belky Penisse y Sergio Figueroa se ausentaron supuestamente porque tomaron una licencia».

«Yo debería haber asumido en la Presidencia, pero no se me ha notificado y nadie sabe nada”, sostuvo el concejal y señaló que “en reiteradas oportunidades el Concejo Deliberante no pudo sesionar por la ausencia de los concejales del oficialismo».

En diálogo con Iramaín afirmó que «no existe la acefalía en el Concejo Deliberante porque está prevista una sucesión y ante la ausencia del presidente, asume el vice, y si éste también no está, asume el que sigue».

«Que él (por Cabrera) no se haya dado por notificado es otra cosa, porque el decreto está», dijo aunque aclaró que «la notificación es una cuestión formal».

«Él debería saber que no necesita ser notificado para asumir su responsabilidad, ya que la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno le otorgan las facultades para hacerse cargo del cuerpo», sostuvo.

En cuanto al planteo de Cabrera de que el cuerpo por ausencia de los concejales oficialistas no puede trabajar con normalidad, Iramaín aseguró que durante este año «el Concejo Deliberante sesionó 30 veces».

«Yo le pediría que compare la cantidad de veces que sesionó el Concejo con las veces que lo hicieron las Cámaras legislativas o los otros concejos deliberantes de la provincia», dijo el presidente del cuerpo.

Por otra parte y en cuanto a la denuncia del concejal radical de que no se realizó la audiencia pública prevista para el miércoles pasado para poner a consideración de los vecinos chacareros una serie de proyectos de ordenanza, el titular del CD aseguró que ese plenario sí se concretó. «La audiencia pública se realizó a las 10 y yo estuve presente. Desconozco por qué Cabrera no estuvo», dijo Iramaín.

El presidente del cuerpo criticó al edil radical al afirmar que «la palabra acefalía es muy fuerte» y en ese marco le pidió que lea la Carta Orgánica y el reglamento interno. «Cabrera tiene varios meses de concejal y ya tendría que saber lo que establece la Carta Orgánica», dijo.

Asimismo, indicó que el edil radical «se queja en los medios pero en las sesiones aprueba todo lo que manda el Ejecutivo». En este marco, afirmó que hasta la fecha «no presentó ningún proyecto para el bienestar de los chacareros».

Finalmente y en cuanto al proyecto de Cabrera de un bono para los empleados, Iramaín dijo que «presenta para quedar bien cuando sabe que la cuestión salarial es potestad del Ejecutivo municipal».

Fuente: El Chasqui Digital