El ministro de Gobierno, Alberto Natella, salió al cruce de las declaraciones del senador nacional por la UCR, Flavio Fama, y lo convocó a “superar el divismo político”, no sin recordarle la importancia de “dedicarse al trabajo en el tramo final de la carrera y hacerle honor al sueldo que los argentinos se esfuerzan en pagarle”.

Natella advirtió que las declaraciones del senador se enmarcan en la necesidad de “trasladar los problemas internos de su partido hacia el Gobierno”, y aseguró que en términos políticos el frente propio “está sólido en sus tres aristas”.

“El senador Fama debe superar de una vez el divismo político y abocarse a generar leyes que le den marco a las nuevas demandas de una sociedad que evoluciona rápidamente. El conoce algo del trabajo de administración porque le tocó en suerte administrar algún tiempo las arcas de la universidad, no sin ciertas polémicas difusas que le mancharon la gestión; pero ahora tiene que asumir que su tarea es otra: legislar, intentar reconstruir su frente partidario y dar lugar a las nuevas generaciones”, aseguró el ministro de Gobierno.