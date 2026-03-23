Este sábado se realizó en la Catedral Basílica de Catamarca una misa convocada Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño recientemente liberado tras permanecer 448 días detenidos en Venezuela. La ceremonia incluyó una oración especial por las personas que continúan privadas de la libertad en el centro de detención Rodeo I, en un gesto de acompañamiento y pedido por su pronta liberación.

Acompañaron al gendarme, el gobernador Raúl Jalil, el diputado provincial Tiago Puente, el juez federal Miguel Angel Contreras, además de familiares y amigos.

Las actividades comenzaron con el arriamiento del Pabellón Nacional, del que participaron fuerzas de seguridad y la Banda de Música de la Policía, y concluyeron con una retreta en el Paseo de la Fe.

Al finalizar la misa, el gobernador destacó la alegría por la liberación, valoró el acompañamiento de la familia y las instituciones, y remarcó que “la libertad es lo más preciado para una persona”.

Asimismo, expresó su preocupación por los conflictos internacionales y abogó por la paz mundial, al tiempo que indicó que Gallo continuará su recuperación acompañado por profesionales y su entorno cercano.