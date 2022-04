En el inicio de la agenda que concluye en la jornada de hoy, el ministro de

Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, junto al gobernador, Raúl

Jalil, anunciaron inversiones millonarias para concretar obras en el

territorio provincial.

Fue en ese contexto, que, en el inicio de la agenda, Jalil y Katopodis

presentaron el plan “Argentina Grande” para la provincia de Catamarca,

que proyecta una inversión de 29 mil millones de pesos en obras viales,

hídricas y de saneamiento y de infraestructura rural y urbana.

“Argentina Grande” es el plan de obras públicas para el desarrollo de la

Nación, que tiene como objetivo llevar adelante proyectos de

infraestructura estratégicos que permitan modificar la matriz de desarrollo

productivo, mejorar la conectividad entre los grandes centros urbanos y las

zonas rurales y disminuir las inequidades y desigualdades territoriales a lo

largo y ancho de nuestro país.

En la presentación, estuvieron presentes el vicegobernador Rubén Dusso;

la presidenta de la cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; ministros del

gabinete provincial, intendentes, legisladores provinciales, representantes

de la Cámara de la Construcción, entre otros.

En la oportunidad, el primer mandatario aseguró que todas las obras que

se están haciendo en la provincia son gracias al trabajo en equipo y dijo:

“Es un equipo organizado con nuestro vicegobernador, los legisladores y

Nación”.

A su turno, Katopodis aseguró “hay un objetivo fundamental que es pensar,

organizar, planificar y concretar cuál es el rol y el desarrollo de Catamarca

en el marco del desarrollo nacional. El gobernador tiene muy claro dónde

tiene que estar esta provincia, junto al aporte del Gobierno nacional”.

Y destacó que los más de 29 mil millones de pesos que se destinarán a la

provincia significan un 200% más de lo que tenía la provincia de

Catamarca en el 2019. “Es una inversión para que la provincia de

Catamarca siga creciendo como lo viene haciendo. Todo es generación de

empleo y las empresas de la región que tienen obras pueden tomar mano

de obra del lugar”, enfatizó.

Obras en Catamarca

Durante la exposición, Katopodis anunció que el Ministerio de Obras

Públicas tiene planeadas 121 obras y proyectos en toda la provincia con

una inversión de 29.982 millones de pesos beneficiando a más de 420 mil

personas.

En esa línea se prevé una inversión de más de 14 mil millones de pesos en

obras viales con el objetivo de consolidar el Corredor Bioceánico Norte y el

Paso San Francisco, para reposicionar a Catamarca en un lugar

estratégico de enlace a los puertos chilenos, fortalecer la conexión

intervalles y el progreso de todos los pueblos.

En obras hídricas y de saneamiento la inversión supera los 10 mil millones

de pesos, mientras que en infraestructura rural y urbana el desembolso

está previsto en más 2 mil millones de pesos.

En la oportunidad, Jalil y Katopodis rubricaron diferentes convenios como

el financiamiento del Nuevo Módulo para el Hospital San Juan Bautista, por

una inversión de $700 millones, que beneficiará a 150.000 habitantes.

Asimismo, el financiamiento de dos puentes sobre el Río del Valle, en calle

Mota Botello y Pomancillo Este – Oeste, por una inversión de $985,6

millones.

También, se firmó un convenio para el financiamiento del Acueducto San

Martín, Telarito y El Quemado, en el departamento Capayán, por una

inversión de $229,3 millones, que beneficiará a 1.390 habitantes.

Además, el financiamiento de dos escuelas en el marco del Programa de

Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria, en las

localidades de Tinogasta y Santa María, por una inversión de $660

millones.

Finalmente, el financiamiento de obras en el marco del Plan Argentina

Hace en los municipios de El Rodeo, El Alto, Las Juntas y Villa Vil, que

permitirán completar el alcance del Plan a la totalidad de los gobiernos

locales de la Provincia.

Este provincial.

Katopodis y Jalil visitaron Icaño, donde firmaron el contrato para el inicio de

obras en las rutas provinciales Nº 2 y 42. Los trabajos iniciarán este mes y

tendrán una inversión de $1.587 millones.

También recorrieron los avances de obra en la ruta provincial Nº 7 y la obra

de seguridad vial en ruta nacional Nº 157.

Conferencia de prensa

Primeramente, en conferencia de prensa, Katopodis dijo que empezaron a

retomar los objetivos originales que tomaron cuando fueron gobierno y que

empezaron a proyectar cuál es el desarrollo que necesita la Argentina.

Luego, remarcó que “los indicadores macroeconómicos son buenos, del

país y de la provincia de Catamarca”, agregando que “no hay duda que

nos estamos recuperando a muy buen ritmo”.

“Es importante que todos los catamarqueños, que todos los argentinos

sepan que la inversión en obra pública está garantizada”.

En otro tramo, dijo que para el Gobierno hablar de federalismo es sinónimo

de trabajo.

Por su parte, Jalil hizo referencia a las obras en materia sanitaria, como ser

la ampliación del hospital San Juan Bautista. Luego, en materia productiva,

el Gobernador sostuvo que hay que empezar a exportar y que la provincia

ya lo empezó a realizar a través del Paso de San Francisco. Finalmente,

en lo que refiere al nombramiento del juez de Mina y Electoral, Jalil

puntualizó que “si hay algo que me molesta como gobernador, es nombrar

un juez”, además de que “si hay algo para lo que me tomo tiempo, es para

designar un juez. No tengo ningún apuro. Nadie nos está corriendo”.