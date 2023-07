El ministro de Minería, Marcelo Murua, se refirió a las declaraciones del

precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, a

quien invitó a llevar todas sus inquietudes a la Mesa del Litio, que integran

Catamarca, Jujuy y Salta.

“Larreta viene a Catamarca de campaña y cree que sabe de lo que habla. Para

tener una idea de lo que está haciendo en cuanto a minería la provincia de

Catamarca tendría que informarse un poco”, afirmó inicialmente Murua.

Luego, Murua aseguró que la discusión que plantea Larreta se tiene que dar en la

Mesa del Litio. “Nos constituimos como una región productora de litio junto a Salta

y Jujuy, en un hecho inédito en defensa de los recursos provinciales. Le podría

pedir información de cómo venimos trabajando a su precandidato a vicepresidente

Gerardo Morales, que comparta la mesa con nosotros. Desde Catamarca lo

invitamos a participar para que esté más informado y no hable desde el

desconocimiento”, apuntó el ministro catamarqueño.

Asimismo, señaló que “tampoco le contaron sobre la cantidad de empleo que se

generó directa e indirectamente a través de los proveedores mineros. De los

controles y normativas que exigen participación catamarqueña en los proyectos

mineros que existen ahora y que cuando gobernaron la provincia sus actuales

socios no existían”. En esta línea, remarcó el trabajo de Catamarca en la

generación de empleo registrado privado. “Decir que no se genera empleo en

Catamarca, cuando es la provincia que está al tope de las estadísticas

porcentuales, habla de que ni siquiera chequea lo que le hacen decir sus amigos”.