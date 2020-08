Tras haberse aprobado la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte de

Justicia de la provincia de Catamarca en la Legislatura (que se pase de cinco a siete

miembros), empezaron las especulaciones sobre quiénes serían los elegidos por el

gobernador Raúl Jalil para ocupar los nuevos lugares como cortesanos.

La danza de nombres fue variando e inclusive se habló de enroques dentro de la

Justicia. Pero todo esto quedó descartado luego de que en la jornada de ayer el

ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, diera a conocer

los nombres de los abogados que se incorporarían si cumplen con los requisitos y la

aprobación de la cámara alta.

Así, en declaraciones a La Brújula, Moreno dijo: “El día de ayer -por el miércoleshemos mandado a la Corte de Justicia y al Colegio de Abogados para pedir los

informes sobre las condiciones técnicas y profesionales de quienes son postulados:

por un lado, la doctora Fabiana Gómez, y por el otro lado, el doctor Hernán Martel”.

En el caso de Fabiana Gómez, está casada con el intendente de Fray Mamerto

Esquiú, Guillermo Ferreyra. Martel acompañó al Gobernador cuando estaba como

intendente de la Capital y actualmente se desempeña como ministro de Seguridad.

Seguidamente, Moreno dijo que cumplen con las condiciones formales, como por

ejemplo la edad, que no tienen antecedentes, etc. “Eso significa que la decisión está

tomada. Vamos a enviar al Senado los nombres de nuestros postulantes para

procurar el acuerdo de los senadores, para que sean nuevos miembros de la Corte:

son la doctora Fabiana Gómez y el doctor Hernán Martel”, enfatizó.

En lo que refiere a los posibles cambios entre la Corte y funcionarios provinciales,

Jorge Moreno indicó que “esas son especulaciones. O sea, seguramente algún

marco de conversación hay, pero hasta ahora yo no estoy en condiciones de

confirmar eso. Lo que sí hay es un claro movimiento en el sentido de reformular la

Corte de Justicia.

”Nosotros aspiramos a que hombres de probada capacidad, hombres jóvenes,

empiecen a desempeñarse, a ocupar un rol. Necesitamos modernizar la Justicia,

necesitamos digitalizarla, que tengan presencia en el interior, y creemos que estamos

construyendo un proyecto de Justicia que nos va a garantizar eso”, explicó el ministro

político.

Acerca del cargo de procurador de la Corte, que actualmente desempeña Enrique

Ernesto Lilljedahl, Moreno señaló que necesitan que se abra un proceso de

jubilación, dado que éste está en condiciones de acogerse a este beneficio. Si la

instancia se abriera, el cargo debe ser ocupado, por lo que surgirán nombres de

hombres o mujeres que serán analizados.

Reformas

En otro orden de cosas, Moreno se refirió a la reforma de la Constitución Provincial:

“Creo que es una materia pendiente de la sociedad catamarqueña. Debe contar con

la mayor cantidad de consensos posible”.

Mientras, sobre la reforma laboral, dijo que se envió a la Legislatura un proyecto base

para que sea “discutido, enriquecido, debatido”.

Salarios

Finalizando su comunicación con el programa radial, Moreno respondió a los

interrogantes sobre la posibilidad de un aumento salarial: “Los entiendo. Es un tiempo

muy difícil para hablar de aumento, sobre todo quienes estamos bajo el amparo del

Estado, cobrando un sueldo del Estado, que lo tenemos cada 30 días seguro”.

Relacionado