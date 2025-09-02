El diputado nacional (Liga del Interior) y candidato a diputado provincial en tercer lugar por la Libertad Avanza, Francisco Monti, indicó que presentó un pedido de jury contra el fiscal de Cámara Augusto Barros.

Para Monti existe el vínculo entre Barros y Herrera Basualdo en el expediente Costilla, advirtiendo que por esta situación Barros perdió la confianza «en materia de objetividad».

«Hoy hemos pedido el inicio del jury de enjuiciamiento contra el fiscal de la provincia, Augusto Barros. Ocurre que el doctor Barros venía recibiendo instrucciones, asesoramientos, consejos por parte de un abogado que había tenido un interés creado en una causa de una enorme complejidad. Se trata del doctor Herrera Basualdo, que actualmente se desempeña como secretario relator ante la Corte de la provincia de Catamarca».

«Con esto, el fiscal Barros ha perdido cualquier tipo de confianza en materia de objetividad y de imparcialidad en un asunto que tiene una enorme trascendencia institucional como ser el jury de enjuiciamiento que se lleva adelante contra el fiscal Hugo Costilla», añadió.

«Nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que hay un plan de demolición institucional en Catamarca, que la Justicia de la provincia ha sido utilizada como conchavo de políticos, de amigos y que se ha llegado al extremo de meter más en el Poder Judicial de Catamarca», dijo el diputado. «Nosotros no vamos a ser cómplices de todo esto, lo vamos a denunciar y vamos a pedir que el doctor Barros sea debidamente juzgado para que este tipo de cosas dejen de ocurrir en la provincia de Catamarca» cerró.