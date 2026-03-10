El domingo 8 de marzo, se celebró la Santa Misa en la que se rogó de manera particular por las mujeres fallecidas, al coincidir con el Día Internacional de la Mujer, y por los difuntos en general.

La celebración eucarística tuvo lugar en la Capilla de la Resurrección y Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el ingreso al cementerio Fray Mamerto Esquiú de la ciudad capital, y fue presidida por el padre Héctor Moreno, quien se hizo cargo de la capellanía, que ya comenzó a brindar su servicio en la necrópolis local.

Recordamos que todos los domingos, a las 10.00, se celebra la Santa Misa.

La atención se brinda durante los siguientes días y horario:

Martes a viernes

🕘 De 9.00 a 11.00.

Domingos

🕘 De 9.00 a 12.00.

Servicios