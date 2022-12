Mons. Urbanč en la Misa del ámbito de la Salud

Imploró para que reciban un salario digno, que sean valorados por la sociedad y las autoridades. Recordó a los enfermeros y enfermeras que ya tienen un santo protector, san Artémides Zatti, canonizado el pasado 9 de octubre.

En la noche del miércoles 30 de noviembre, día en que la Iglesia celebra a San Andrés y segundo del novenario en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, rindió su homenaje el ámbito de la Salud estatal y privado: sanatorios, hospitales, Maternidad, Círculo Médico, Colegio de Profesionales en Psicomotricidad de Catamarca, farmacéuticos, odontólogos, kinesiólogos, anestesistas, psicólogos, bioquímicos; OSEP, SAME, ECA, EMICA, geriátricos, Lalcec, ONG Corazón con Agujeritos, Soles, Pastoral de la Salud y Pastoral de las Adicciones.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el rector y el capellán de la Catedral Basílica y Santuario mariano, presbíteros Gustavo Flores y Ramón Carabajal, respectivamente.

“Que la Madre del Cielo los siga cuidando y guiando en su noble servicio que está particularmente indicado por el Señor Jesús: «Vengan benditos de mi Padre porque estaba enfermo y me visitaron»”, expresó el Obispo, citando el Evangelio de san Mateo, en el comienzo de su homilía, al dar la bienvenida a los alumbrantes de esta Misa.

En relación con el tema de meditación propuesto para esta jornada: “Escuchar para dar testimonio de la Palabra de Dios”, Mons. Urbanč consideró: “¡Qué importante es esto en un agente sanitario! No sólo para hacer un buen diagnóstico, sino sobre todo para lograr una profunda empatía con el enfermo. Todo ser humano necesita ser escuchado; y más, quien está pasando por algún problema, en nuestro caso, de salud”.

Entonces señaló: “El camino sinodal lo comenzamos haciendo este gran esfuerzo de escuchar al otro, que es más que ver. Quien sólo mira, se queda fuera del problema. Quien escucha tiene que tomarse tiempo delante del otro, percibe su situación y puede llegar a la empatía. Ve la realidad, pero a través del aporte de la subjetividad del otro, que es parte importante de la realidad que se intenta comprender y amar”.

Santo Patrono

Luego recordó a los enfermeros y enfermeras que ya tienen un santo protector, san Artémides Zatti, canonizado el pasado 9 de octubre. Seguidamente pasó a realizar una breve biografía de este santo nacido en Italia, nacionalizado argentino.

“Don Zatti amaba a sus enfermos de manera conmovedora. Veía en ellos a Jesús mismo, de manera que cuando se dirigía a las monjitas para pedir algo para algún enfermo, decía: «Hermana, ¿tiene ropa para un Jesús de 12 años?»”, narró en un pasaje de la biografía de este tercer santo argentino, agregando más adelante: “Muchas veces pasó que los enfermos preferían que los atendiera don Zatti, el ‘enfermero santo’ -como lo llamaban- y no el médico”.

“Con esta brevísima reseña pretendo motivarlos a conocer mejor el talante de este gran cristiano que no sólo sea un intercesor sino alguien que los motive a estar más cerca de Dios y de los enfermos a ejemplo de Jesús, el gran médico y enfermero de la humanidad”, expresó.

Un apostolado

Después, vinculando la fiesta litúrgica del apóstol san Andrés con quienes homenajeaban a la Virgen en esta celebración manifestó: “querría que ustedes vieran su servicio a los enfermos como un apostolado, es decir, que habiendo hecho una profunda experiencia de ser curados por Jesús tanto en el cuerpo como en el espíritu, acepten ser enviados por Él a hacer lo mismo con quien se acerque a ustedes o que reciban en sus lugares de trabajo, sabiendo ver en el hermano/a al mismo Jesús; y a tratarlo con la mayor delicadeza, paciencia y pericia posible”.

Hacia el final pidió a la Virgen por todos los que la honran. “En especial te pido por todos los que trabajan en el ámbito de la Salud: que tengan los mismos sentimientos de Jesús respecto de los enfermos, que se capaciten cada día para prestar un mejor servicio a quienes sufren, que reciban un salario digno, que sean valorados por la sociedad y las autoridades, que sean humildes, generosos, empáticos, caritativos y disponibles. Cúbrelos con tu manto para que se vean libres de todo mal y que entreguen todas sus energías en el cuidado de los más débiles y vulnerables”.

Concluyó pidiendo a la Madre “por todos los que están viniendo a verte en estos días, para que los recibamos como al mismo Jesús y así aportemos lo nuestro para recrear la esperanza en nuestra sociedad, tan necesitada de amor, paz, justicia, salud, educación, trabajo y fraternidad”.

Al concluir la celebración eucarística, Mons. Urbanč se dirigió hacia el Paseo de la Fe donde bendijo las ambulancias en que se traslada a los enfermos, otros móviles sanitarios, y a quienes deben atenderlos.