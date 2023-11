El presidente electo Javier Milei adelantó ayer que tras asumir enviará al Congreso

un paquete de reformas del Estado para empezar a atacar el problema

inflacionario. Confirmó que, para ello, llamará a sesiones extraordinarias: “No

vamos a esperar a marzo a que vengan las ordinarias”, explicó en La Cornisa.

“El día 11 entra un paquete enorme con reformas del Estado. No vamos a esperar

a marzo a que vengan las ordinarias. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y

vamos a tratar todos estos temas porque es urgente. No podemos esperar hasta

marzo, porque empieza a caer la demanda de dinero. Los problemas hay que

resolverlos cuanto antes”, agregó en diálogo con LN+.

“Más vale que los problemas del Banco Central los empecemos a resolver cuanto

antes, y no solo eso, sino que, además, empecemos a resolver la cuestión fiscal,

para no solo frenar la emisión que genera déficit fiscal, sino también como la

inflación está tomando curso, limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI

nominal”, especificó en cuanto a sus primeras medidas a las que categorizó dentro

de un “plan de shock”.

Milei insistió varias veces con que el ajuste que se viene será grande: “Si es

desordenado, va a ser un caos. Lo que proponemos es un ajuste ordenado. El

impacto va a ser duro, pero menos duro”, consideró. Lo ató también a las variables

externas y a la reducción de la tasa de interés. Ante las posibles consecuencias de

un recorte alto del gasto público, el presidente electo anticipó que para eso “habrá

contención social”. “La única billetera abierta es la de la ministra de Capital

Humano”, precisó.

También se refirió a las idas y vueltas en la formación de su gabinete y sugirió que

algunos de los que se “bajaron” antes de asumir, lo hicieron “por miedo”. “Estamos

armando un seleccionado”, indicó, antes de viajar a Estados Unidos. “Necesito los

mejores para resolver un problema de características enormes”, esgrimió.

Sostuvo que desde que ganó el balotaje contra Sergio Massa “pasaron muchas

cosas”, entre ellas, algunas bajas en sus líneas que ya habían sido confirmadas

desde antes de las elecciones, como Emilio Ocampo en el Banco Central. “Hay

que ir adaptándose, sino te estrellas con la pared”, definió.

El líder de La Libertad Avanza justificó los cambios a último momento como parte

de una “flexibilidad” en busca del mejor equipo posible. “Estamos armando un

seleccionado y a veces en la dinámica algunos jugadores te dicen que no les

interesa el partido”. Explicó que “desde la tribuna se ve fácil, pero cuando te tenés

que calzar las medias y los botines, muchos se dan cuenta que no estaban para

eso”.

En la misma línea, se mostró dispuesto a incorporar en sus equipos de trabajo

ministeriales a miembros de Pro, tras el apoyo brindado por el expresidente

Mauricio Macri y la excandidata presidencial Patricia Bullrich: “Se abre una

posibilidad de integración y fusión de equipos para construir uno muchísimo

mejor”.

El próximo jefe de Estado dijo que la buena relación con el Pro “amplía el menú de

opciones para elegir a los mejores”, y mediante una metáfora explicó: “Si veo un

cuadro que me parece fabuloso, pero que no lo podía incorporar porque estaba en

otra estructura, ahora lo llamo yo directamente porque quiero tener a los mejores”.

Consultado respecto a si Luis “Toto” Caputo sería el ministro de Economía de su

gestión, Milei no lo negó, y en cambio lo mostró como la persona “ideal para

arreglar el problema de las leliqs”, uno de los puntos principales que advirtió que

abordará a partir de asumir su mandato. “No hay mayor experto financiero en la

Argentina”, insistió.

Por otro lado, destacó dos indicadores que observan sus equipos para continuar

con las medidas económicas: el riesgo país y la cotización de las empresas.

“Cuando baja el riesgo país, quiere decir que la tasa de interés está bajando, y

cuando es por condiciones naturales, todos los activos valen más”, aseguró.

Por último, se encargó de aclarar cómo actuaría frente a las manifestaciones en

contra de sus medidas. “Dentro de la ley todo, afuera nada”, enfatizó. “A Los que

violen la ley van a pagar las consecuencias. La protesta tiene sentido y es algo

consagrado, pero no tiene que violentar las voluntades del resto de argentinos”,

marcó el presidente electo.