Mica Viciconte le habló a Fabián “Poroto” Cubero sobre la posibilidad de tener un hijo, y la actriz y panelista contó cuál fue la reacción del futbolista.

En diálogo con Marina Calabró en Confrontados, Mica Viciconte contó cómo están viviendo la cuarentena junto a Fabián Cubero y dio detalles sobre la conversación que tuvieron con el ex futbolista sobre la posibilidad de tener un hijo.

La actriz y panelista relató: “Yo venía de una temporada en Córdoba y él básicamente estuvo todos los días conmigo. Estamos bien, muy bien. Después nos fuimos de vacaciones chochos, sin saber lo que iba a pasar. Volvimos, hicimos la cuarentena, pero volver a encerrarte con tu novio no es tan bueno”.

Además detalló: “Hubo dos portazos míos cundo me hinché las b… y después no. Empezamos a hacer videos y ya está, no tenemos peleas, nos llevamos rebien de verdad. No tenemos peleas”, destacó.

Luego le consultaron sobre la posibilidad de tener un hijo con el ex jugador de Vélez, y Mica dijo: “Viste que los hombres a veces le escapan a esas preguntas… O tiran un chiste para zafar. Se habló, por supuesto que se habló, de mi grupo de amigas tres están embarazadas. Le dije ‘¿Viste que mis amigas están todas embarazadas?’ Como diciendo, ‘Ey’, y me respondió: ‘No me rompás las p…’”.

Ante esta contundente respuesta de Poroto Cubero, la conductora comentó: “¡No! Yo hubiera jurado que era al revés… Porque él es re padrazo y vos súper joven”. Por otro lado Mica Viciconte relató cómo cambió muchos aspectos al relacionarse con las hijas de Nicole. “Yo saqué una paciencia que no sabía que la tenía, pero la verdad que hoy no estoy con ganas de ser madre. Sí a futuro, veremos. Yo lo cargo”.

