El pasado 25 de diciembre, Agustín Rasguido (18) fue asesinado por cuatro disparos en la localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, y el principal sospechoso, un joven de 21 años, actual pareja de su exnovia, sigue sin aparecer.

Mañana se cumple un mes del crimen y familiares de la víctima no obtienen respuestas sobre el caso. Piden constantemente que la gente aporte datos del paradero de Elías Nievas (21), el joven sindicado como autor del hecho, quien luego del homicidio se fue sin dejar rastros y, hasta el momento, continúa prófugo.

Ana Maza, tía de Agustín, sostiene que el trabajo de la Justicia no está avanzando. “No lo están buscando. No han reforzado más la búsqueda. Claramente, alguien lo está cubriendo porque ya pasó un mes, y una persona no puede pasar tanto tiempo sin comer, sin tomar agua”, señaló a LA UNION.

“El sábado fui con dos chicos de mi pueblo (Bañado de Ovanta) hasta San Antonio de La Paz (La Paz) pegando afiches para poder dar con Elías Nievas, que ahora se elevó a $ 200 mil de recompensa para quien aporte datos”, indicó.

La semana pasada, el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, subió la recompensa de $ 100.000 a $ 200.000 para quienes brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Nievas.

A raíz de esto, la familia recibió llamados que sindicaban que el presunto autor del crimen había sido visto en Buenos Aires en la zona de José C. Paz, cuando descendía de un tren. La Rioja y en Catamarca, en la zona de Loma Cortada, fueron otros de los lugares en los que indicaron que podría encontrarse. Pero asimismo, señalaron que la gente que aportó esos datos no volvió a comunicarse por “miedo a que reciba amenazas”.

“Nosotros le pedimos que si lo vuelven a ver, le saque una foto o se ponga en contacto con la comisaría”, acotó la tía.

Marcha y misa

Hoy realizarán una marcha a las 20 horas, alrededor de la plaza principal de aquella localidad, pidiendo justicia por Agustín, para que su muerte no quede impune.

Mañana, al cumplirse el primer mes del asesinato, la madre de Agustín, Verónica Rasguido, invita a familiares, amigos, vecinos y compañeros a la misa que se realizará a las 20 horas en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Bañado de Ovanta, para rogar por el eterno descanso de su alma.

El hecho

El cuerpo de Agustín Rasguido fue encontrado el pasado jueves 26 de diciembre, en un descampado ubicado a 5 kilómetros de la localidad de Bañado de Ovanta, departamento de Santa Rosa.

Por el hecho, demoraron a una adolescente de 15 años, exnovia del joven, quien fue encontrada caminando sola en la Ruta 157.

Luego, se dio orden de captura para quien sería su pareja actual, un joven identificado como Elías Nievas, de 21 años, como el principal sospechoso de ultimar a Agustín de cuatro balazos.