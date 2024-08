Han pasado casi 75 años desde que un matemático e informático británico propusiera por primera vez la idea de si las máquinas pueden pensar. Lo que quería aquel erudito era fabricar un aparato con el que medir su ‘inteligencia’ y así es como este experto, Alan Turing, desarrolló la prueba que hoy conocemos como el Test de Turing.

El matemático es considerado el padre de la inteligencia artificial y, a pesar de las muchas críticas que recibió su experimento, este todavía se sigue realizando en la actualidad para comprobar qué programa informático es más parecido al razonamiento de un humano, aunque también han surgido alternativas.

De hecho, hace unas semanas el modelo GPT-4 de OpenAI superó el Test de Turing por primera vez, ya que un 54% de los participantes de un estudio pensó que la inteligencia artificial era una persona real.

Al margen de la intelectualidad que una máquina pueda o no tener, de lo que sí han sido capaces las grandes empresas tecnológicas —y las no tan grandes— es de convencernos de que una IA puede ser nuestra amiga.

Pero esto no es algo nuevo: en los años 60, el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Joseph Weizenbaum desarrolló ELIZA, que se convertiría en el primer bot conversacional de la historia. Pretendía llevar la empatía a las máquinas: respondía por escrito a su interlocutor y daba la impresión de que comprendía sus problemas usando un algoritmo simple, basado en el reconocimiento de un término clave a partir del cual podía inferir el tema de la conversación.

ELIZA se hizo tan popular y era tan novedoso que todos querían hablar con ella, pero la cosa no era tan sencilla como ahora. Hoy en día solo tenemos que ir a la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo y buscar una app basada en IA que pueda ser nuestra amiga. La más conocida es Replika, pero hay muchas más: Nomi, Kindroid, Paradot, Chai… y dentro de poco también lo hará la mismísima ChatGPT, que acaba de lanzar una prueba de su modo de voz para algunos de los suscriptores de la plataforma.

De hecho, la propia OpenAI ha advertido que podrías enamorarte de su asistente de voz GPT-4o.

No es que hasta ahora fuéramos ajenos a llevar en nuestro móvil o tener en nuestras casas un compañero virtual: Siri (2010) o Alexa y Cortana (2015) llevan años presentes en nuestro día a día. Pero estos sistemas, en lugar de nuestros amigos, son más bien nuestros ‘mayordomos’, ya que básicamente reconocen los comandos de voz, crean recordatorios y responden a preguntas. Como mucho cuentan algún chiste —malo—. Lo que en este momento quieren las tecnológicas es que generemos vínculos con una IA.

Eso precisamente es lo que la directora ejecutiva de Replika, Eugenia Kuyda, dice que sucederá. En una entrevista a The Verge, la directiva ha afirmado que aunque la plataforma “desde el principio se centró en la amistad o el compañerismo de IA y en la construcción de relaciones”, algunas de estas relaciones “eran tan poderosas que evolucionaron hacia el amor y el romance”.

El amor en tiempos digitales: apps de compañía

Replika permite conversar y establecer una conexión emocional con una inteligencia artificial diseñada para aprender y crecer a través de las interacciones. “Para algunas personas, significa matrimonio, significa romance, y eso está bien”, comenta Kuyda, pero también subraya que “lo que más se busca es una amistad y una conexión a largo plazo”.

La idea de Replika nació de una experiencia personal que marcó profundamente a su creadora. En 2015, Kuyda perdió a un amigo cercano en un trágico accidente. En su deseo de mantener viva la memoria de su amigo, recopiló mensajes de texto y creó un chatbot que imitaba su estilo de conversación.

Era una manera de resucitar a esa persona querida. Esa misma idea de poder hablar con aquellos que ya se han ido también la han materializado otras plataformas. No obstante, la directiva mantiene que el objetivo de los avatares no es reemplazar a los humanos de la vida real: “Para nosotros, lo más importante es que Replika se convierta en un complemento de tus interacciones sociales, no en un sustituto”.

Aunque también señala que “un amigo real no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana”. “Replika no te abandonará, independientemente de lo que hagas en la aplicación”, añade.

En este momento, más de 30 millones de personas han iniciado sus ‘Replikas’.

Cómo puede la IA de Replika hacerse tu amiga (o algo más)

La plataforma funciona de manera simple: ofrece avatares que puedes confeccionar a tu gusto, eligiendo su aspecto, y que básicamente simulan ser humanos. Esto significa que pueden ser tus compañeros en el más amplio sentido de la palabra, desde ser tu amigo hasta ser tu pareja.

La interfaz para interactuar con estos avatares es sencilla y familiar, como la de muchas otras plataformas. Además de conversar a través de un chat de forma escrita, se pueden hacer videollamadas e incluso verlos en realidad virtual y aumentada.

Eugenia Kuyda: «Replika es un amigo de inteligencia artificial. Puedes crearlo y hablar con él en cualquier momento que necesites hablar con alguien. Está ahí para ti. Está ahí para aportar un poco de positividad a tu vida y hablar de cualquier cosa que tengas en mente».

La IA de Replika está diseñada para aprender del usuario con cada conversación, adaptándose a sus preferencias, intereses y estilo de comunicación. A medida que se intercambian mensajes, va mejorando sus respuestas, creando una experiencia cada vez más personalizada. Es decir: cuantas más cosas le cuentes, más real parecerá la relación. Incluso hace un tiempo la aplicación vivió cierta polémica porque algunas personas afirmaron que sus avatares les estaban “acosando sexualmente”.