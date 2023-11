Sergio Massa y Javier Milei protagonizaron el primer cruce “caliente” del debate

durante el eje temático “Economía”. El ministro quiso que el candidato libertario

contestara sobre su propuesta, haciendo hincapié en los subsidios a las tarifas de

los servicios públicos. También le consultó en reiteradas ocasiones si va a dolarizar

la economía, como prometió durante la campaña. “Por si o por no, contestame”,

insistió con una fórmula que se repetiría durante toda la noche.

Luego de calificar al funcionario como un “mentiroso”, Milei aseguró que no tiene

previsto modificar los subsidios en la primera etapa de una eventual gestión.

También ratificó su idea dolarizar la economía. Con esta estrategia, Massa provocó

que el candidato de La Libertad Avanza se quedara rápidamente sin tiempo para

continuar hablando.

Massa acusó a Milei de ponerse violento. El diputado contestó: “Dejá de mentir, no

te agredí, expreso con pasión la indignación que genera tu gobierno”.

El segundo momento de tensión se desató cuando Massa quiso conocer la opinión

de Milei sobre Margaret Thatcher y el reclamo argentino de soberanía sobre

las Islas Malvinas. El economista apeló a una metáfora futbolera. Luego se

comprometió a hacer esfuerzos diplomáticos para recuperar las Malvinas. Los

candidatos se trenzaron en una discusión y obligó a la intervención de la periodista

Luciana Geuna, moderadora de esta primera etapa de debate.

Luego, en el mismo eje temático “Relaciones Internacionales”, los postulantes a la

Casa Rosada volvieron a discutir fuerte al plantear cuál será la relación bilateral de

la Argentina con Brasil y China a partir del 10 de diciembre, países sobre los

cuales Milei planteó fuertes reparos políticos durante la campaña.

En el eje “Educación y Salud” hubo dos momentos tensos. El primero se desató

cuando Massa le preguntó a Milei si pretendía arancelar las universidades.

El segundo cruce fuerte se desencadenó a partir de las acusaciones de corrupción

realizadas por el liberal. “Si tenés alguna prueba, te espero en Tribunales, si no

retractate”, contestó el ministro. Luego Massa reveló que Milei había trabajado en

el Banco Central, organismo que pretende eliminar como Presidente, y sugirió

que no pasó un examen psicotécnico.

Los candidatos discutieron sobre las indemnizaciones por despido sobre el final del

bloque “Producción y Trabajo”.

En el eje temático Seguridad se dio una situación peculiar: Massa le cedió la

palabra a Milei y el libertario -sin respuesta- se la devolvió.