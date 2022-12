Mientras avanza la investigación en la causa Adhemar Capital en una maratónica

semana de testimonios tomados por parte del juez Federal Miguel Ángel

Contreras, solo en los primeros tres días, se pudo conocer que algunos de los

testigos complicaron la situación del abogado Lucas Retamozo y dejaron al

descubierto contradicciones entre los principales sospechosos.

A modo de ordenar, en orden de importancia trascendió que uno de los testigos

más relevantes fueron Gustavo Chazarreta y Renato Miguel Mussella. El primero

un operador técnico y el segundo el creador del sistema informático con el que se

manejaba la información de los clientes de la empresa cuestionada.

Cabe recordar que, en una publicación anterior se informó que Chazarreta brindó

precisiones sobre el monto de la deuda real que posee la empresa superior a los

200 millones de dólares y más de 30 mil millones de pesos solo en capital, los

cuales contrastan abruptamente con lo declarado por Bacchiani, quien dijo que

con 50 millones de dólares cancelaba a todos sus clientes.

En este sentido, testificó Musella, quien declaró que los datos que aportó

Chazarreta respecto a la deuda de Adhemar Capital, podrían ser fácilmente

corroborados y cruzados con el sistema.

También, aportaron detalles sobre el fácil acceso a la totalidad de la clientela de la

empresa (8035) y quienes son los inversores con nombre y apellido.

Por otro lado, aunque no menos importante, fueron las testimoniales de Ramírez

Toledo padre e hija, quienes dieron detalles sobre los pagos que se llevaron a

cabo en su escribanía, que habían sido realizados por un “amigo invisible” de

Bacchiani, ya que pretendía demostrar la voluntad de pago, mientras lo hacía

detenido en el Penal de Miraflores.

El Escribano Nicolás Ramírez Toledo, según trascendió, le negó al juez poseer

vínculos con Retamozo, dijo que los acuerdos los llevaba un cadete, que

Retamozo jamás presenció los pagos, que la hija se comunicaba con un número

de teléfono vía WhatsApp desconocido quien le indicaba a quien hacerle firmar el

acuerdo y que ella no recibía comprobantes de pago.

A su turno, su hija, Camila Ramírez Toledo confirmó que Retamozo la contrató

para la tarea, que él pagó sus honorarios, que ella como recaudo pedía que le

envíen una captura de pantalla desde ese número para garantizarse que la gente

recibía el pago, señalaron las fuentes judiciales consultadas por este medio. Esta

situación complicaría aún más la situación del exabogado de Bacchiani, quien

negó tener participación en la empresa y que su tarea solo se limitaba a responder

jurídicamente por el polémico trader.

Ambos escribanos coinciden en que esa operación se llevó a cabo con un pagador

anónimo en USDT a nombre de Bacchiani, a su consideración no era sospechosa

y que por ende no denunciaron tal situación ante la Unidad de Información

Financiera (UIF), organismo al que están obligados a informar en caso de notar

algo sospechoso los escribanos.

Además, consultado Toledo padre sobre el proceso interno dentro del Colegio de

Escribanos contra su colega Joaquina Córdoba Gandini manifestó que “es un tema

de la justicia que la institución no haría nada al respecto”. Cabe destacar que

actualmente el testigo preside la presidencia del Colegio de Escribanos de

Catamarca.

Contradicciones

En relación con las declaraciones de Donato, quien en su testimonio describió el

rol de Retamozo dentro de la empresa en Catamarca y Córdoba. También lo acusó

de ser la mesa chica de la reestructuración junto con Edgar Bacchiani y José Blas,

asesorado por el abogado Carlos Correa, Córdoba Gandini e Iván Segovia en sus

respectivas áreas.

En igual contraposición, Carlos Correa confirmó su asesoramiento a Bacchiani

desde junio a diciembre de 2021 para la expansión empresarial de Adhemar

Capital y negó ser parte de la empresa durante la reestructuración, pero que como

cliente, también fue estafado por lo que se atrincheró en la oficina de la financiera

para cobrar su renta, la de clientes y familiares.

En cuanto a los traspasos de propiedades en la cuestionada escribanía, el

abogado declaró que obtuvo un acuerdo por propiedades sin respaldo documental

el 18 de febrero a la madrugada en donde acompañado por la escribana Joaquina

Córdoba Gandini fue al domicilio personal de Bacchiani para que le firme el

acuerdo y allí se certificó su firma en presencia de Celeste Garcés Rusa.

Vale resaltar que, según Correa, ese acuerdo quedó trunco, pues la propiedad ya

había sido transferida con anterioridad en la escribanía Medina Walther donde se

realizaron las más ostentosas transferencias, por lo cual luego de un mes de

amenazarlo con hacerlo detener logró que se le pague 80 mil dólares al

empresario de apellido Karam, 20 mil dólares a su madre la exjueza Jalile, así

mismo su inversión de 20 mil dólares y a un empresario de apellido López, con el

cual habían invertido en la empresa.

Contadores

Por último, en relación a las utilidades generadas por unas de las empresas de

Edgar Adhemar Bacchiani declaró una contadora de apellido Altamirano, quien es

la encargada de Medialunas Calentitas, la cual confirmó que ella le da la parte de

Bacchiani a Sofía Piña, incluso hasta este mes de diciembre. Esto contradice lo

declarado por Piña, ante el juez, ya que había manifestado que el trader lo hacía

en forma esporádica y no regular, hasta lo acusó de no ayudarla

económicamente.

En cuanto a José Blas, la contadora aseguró que le lleva su parte a su casa y a

Alexis Sarroca se lo lleva el contador Guillen, ambos sospechosos principales que

gozan de prisión domiciliaria.

Por último, Altamirano manifestó que el que le dá las órdenes de cuanto pagar,

más allá del porcentaje que establece el contrato social es José Blas con quien

cruza mensajes de texto que tiene borrado. Esto se contradice con sus

declaraciones.

Es necesario remarcar que hasta ayer los testimonios recabados complicarían la

situación tanto de Edgar Adhemar Bacchiani, José Blas, Lucas Retamozo, Celeste

Zaraive Garcés Rusa, Sofía Piña, Alexis Sarroca, Iván Segovia y Joaquina

Córdoba Gandini, ya que se presentaron más pruebas que demostrarían el trabajo

articulado para sostener la estafa más grande en la historia de Catamarca.