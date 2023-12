En un acto realizado en las instalaciones de la casa de campo del Colegio de Abogados, el intendente de la Capital encabezó la entrega de certificados y distinciones a más de 93 empresas y emprendedores que han participado activamente en los diversos programas ofrecidos por la Dirección de Desarrollo Económico.

Uno de los programas más destacados es «Tu Capital para el desarrollo», el cual tiene como objetivo principal brindar acceso a servicios profesionales a las micro y pequeñas empresas de la ciudad Capital, permitiéndoles mejorar su gestión integral y alcanzar niveles más altos de eficiencia. Este programa abarca una amplia gama de beneficios, que van desde consultoría y asistencia técnica hasta capacitación y asistencia financiera. Además, se fomentan alianzas estratégicas que fortalecen aún más el entorno empresarial local.

Otro programa emblemático es «MunIncuba», una incubadora de proyectos y emprendimientos municipal que ha recibido en el año 2023 más de 200 postulaciones. De todas ellas, se han seleccionado cuidadosamente a 43 participantes para iniciar el proceso de incubación. Este programa representa una valiosa oportunidad para aquellos emprendedores con ideas innovadoras, brindándoles apoyo y orientación durante las etapas iniciales del desarrollo de sus proyectos.

Por último, pero no menos importante, se encuentra el programa «Empleo para empresas». Este programa se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la gestión del desarrollo económico de la capital. En colaboración con la oficina de empleo de Catamarca capital y la Agencia Territorial, se ha incentivado la participación activa de las empresas en programas de empleo que buscan generar oportunidades y experiencias laborales para la población local. Durante el año 2023, se han dictado numerosos cursos y talleres de formación profesional y orientación laboral, beneficiando a más de 1800 personas. Además, se ha logrado que 390 jóvenes y mujeres accedan a prácticas e inserciones laborales, proporcionándoles una plataforma sólida para su crecimiento personal y profesional.

Antes de empezar con la entrega, Lucas Guardia, dueño de la Pyme “Universo Creativo” comentó: “vengo de una familia de emprendedores de 30 años, a la hora de participar de este programa, como sé que también a muchos de ustedes, nos generaba dudas por la situación actual del país. Pero tengo que reconocer que nos han sorprendido, porque hemos podido ver que siempre se puede aprender un poco más.”

“Los emprendedores, no solamente buscamos ayuda de forma de capital, sino también que nos brindan consejos, mi intención acá es hablar por todos, solo quieren agradecerles a todo el equipo de la municipalidad por la ayuda con estos programas.”

Por su parte, Natalia Martini, Directora de Desarrollo Económico señaló: “Diciembre siempre es un mes de balance, de balance, de análisis, de lo personal, de lo laboral, del contexto. Y cuando uno pone el corazón como nosotros lo que hacemos es imposible pensar por separado esas cosas. Por eso es un momento de agradecer. En primer lugar, quiero agradecer, porque me siento una persona realmente afortunada de los chicos que acompañan este equipo, de liderar este equipo, porque son servidoras y servidores públicos locales que trabajan para y por el desarrollo local, el cual hace carne en las prácticas del día a día. Cuando viene un joven por primera vez a una entrevista, cuando viene cualquier emprendedor y emprendedora que dice no sé cómo seguir, nosotros estamos ahí, porque le ponemos emoción, porque le ponemos corazón, como dije. Y esa encarnación de la práctica del desarrollo económico está en más de los diez operativos barriales, de más de las mil personas que hemos asistido, de las más del medio por ciento jóvenes en talleres de formación, capacitación para ellos, esa asistencia personalizada, el ir al lugar del otro, el ir al espacio productivo, no sólo desde nuestra oficina, espacios de producción, la formación de programas y proyectos cuyo eje rector son las necesidades económicas y sociales que tenemos nosotros los catamarqueños de la capital.”

“Buscamos un vivir digno, esa es la finalidad, y vivir dignamente indica tener un trabajo digno. Y en ese vivir dignamente estamos nosotros, el Estado local presente con justicia social. Quiero agradecer al intendente, sin el cual sería imposible contar con los recursos y acompañamiento brindado para la dirección. Tomando sus palabras, son hechos, no son palabras. Quiero que recuerden que detrás de cada exposición que van a ver, son productos de las empresas de emprendedores, donde detrás de cada producto hay un montón de horas de trabajo, y de esfuerzo. Es creer en una economía local con rostro humano. Así que si al trabajo genuino y oportunidades para todos y todas, especialmente en los próximos cuatro años que nos toca vivir.”

Este evento de entrega de certificados y distinciones continúa demostrando el trabajo que la municipalidad ha estado realizando en su camino hacia el desarrollo económico sostenible de la capital. A través de programas innovadores y estratégicos, se ha fortalecido el tejido empresarial local, fomentado la creación de empleo y brindando oportunidades reales de crecimiento y prosperidad para la comunidad.

Acompañaron al jefe comunal, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Ines Galíndez, la directora de Desarrollo Económico, Natalia Martini y concejales.