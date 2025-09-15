La 6ta edición de la Feria de las Colectividades, declarada de interés parlamentario por la Cámara de Diputados, convocó a una multitud de más de 40.000 personas en el Parque Adán Quiroga. el evento se convirtió en una verdadera fiesta de la diversidad cultural, ofreciendo a los asistentes un recorrido por las tradiciones, la gastronomía y las danzas de 14 países, representados por sus colectividades que residen en nuestra provincia. el cierre estuvo a cargo del popular cantante catamarqueño Damián Córdoba, que llenó de color y alegría el evento que suma éxitos año tras año.

Durante la jornada, el público pudo deleitarse con un desfile que exhibió la riqueza cultural de las colectividades de República Dominicana, Colombia, Italia, la Sirio-Libanesa, Alemania, España, Perú, Japón, Venezuela, México, Egipto, Brasil, Bolivia y Cuba. Además de las presentaciones artísticas y los stands con productos típicos, se entregaron reconocimientos especiales. el premio al mejor plato internacional fue para México, que recibió $300.000, mientras que España se destacó con el mejor stand, obteniendo $400.000.

Durante el encuentro, el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter, manifestó: «Quiero agradecerles especialmente al Intendente de la Capital que año tras año apuesta por construir adelante este tipo de actividades que son tan pero tan importantes para todos los vecinos y vecinas y porque representa también un concepto simbólico muy fuerte que es la unidad de los pueblos, que es la unión entre todos y cada uno de nosotros».

Por su parte, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, resaltó: «Simplemente quiero decirles que la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca siempre va a ser una ciudad diversa. A todo inmigrante lo vamos a recibir siempre aquí como catamarqueño con los brazos abiertos… los catamarqueños y las catamarqueñas somos un pueblo hospitalario que tratamos de que todos vivan en paz y en armonía. Y gracias por compartir su cultura, sus tradiciones, que realmente enriquecen todo lo que es el acervo cultural de nuestra ciudad».

Además, el jefe comunal destacó el «trabajo excepcional» del Consejo de Inmigrantes y la administradora Sol Roldán, por la coordinación del evento de tamaña magnitud, que colmó el Parque Adán Quiroga.

La gran concurrencia de público al mayor pulmón verde de la Capital, confirmó el éxito que cada año obtiene esta propuesta que, edición tras edición, se consolida como un espacio de encuentro y celebración de la riqueza cultural de Catamarca.

Acompañaron al intendente de la Capital Gustavo Saadi, el Secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter, el secretario Mariano Rosales, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Inés Galíndez, la secretaría de Cultura, Educación y Deporte, Marquesa Blanco, los diputados Gustavo Aguirre y Cecilia Barros, el director de Cultura Alejandro Farfán y la administradora de los consejos multisectoriales, Sol Roldan.