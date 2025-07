“La misericordia de Dios debe ser abundantemente derramada en los Santuarios”, dijo Mons. Urbanč en la Misa de Apertura.

Durante la tarde de este viernes 27 de junio, día en que la Iglesia celebró la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, se inició el 3° Encuentro de Santuario de NOA, que tiene como sede la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

En el marco del Año Jubilar, como peregrinos de la esperanza, alrededor de 110 sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos representantes de Santuarios de las jurisdicciones eclesiásticas del Noroeste Argentino, participan de esta convocatoria de formación, reflexión, trabajo e intercambio de experiencias, que culminarán este domingo 29.

Las jornadas se abrieron con la celebración de la Santa Misa en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, Patrona de Catamarca y Patrona del NOA, con la presencia de las imágenes de los santos patronos de los Santuarios participantes, que llegaron en procesión por la nave central del templo. La Eucaristía fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el rector de la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle, padre Juan Ramón Cabrera, y los sacerdotes visitantes.

En el inicio de su homilía, Mons. Urbanč mencionó que “hoy estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en su día litúrgico, y todo el mes de junio está dedicado a honrarlo”, resaltando que “el Corazón de Jesús es un símbolo de la misericordia de Dios, un atributo fundamental de Dios, un corazón tan grande que perdona tantas ofensas que recibe de la criatura humana”.

“Y en esta fiesta damos inicio al Encuentro Regional de la Pastoral de Santuarios, que comienza con esta Santa Misa acá, en la Catedral, y terminará el domingo también celebrando la Eucaristía en el nuevo Santuario que tenemos en la ciudad, que es el de la Gruta donde fue encontrada la imagen de la Virgen del Valle”, manifestó acerca del encuentro, dando la bienvenida a los participantes del mismo, quienes “han concurrido para intercambiar experiencias y trabajos que se hacen en los Santuarios”, dijo.

Asimismo, destacó que “el Santuario es un lugar muy importante dentro de la diócesis, los que tenemos la experiencia de estar en este Santuario de la Virgen del Valle, lo sabemos, y así en otros santuarios”.

Después señaló que “el Papa Francisco insistía mucho que tenemos que ser una Iglesia en salida” y “precisamente, las lecturas de hoy, tanto el profeta Ezequiel como el texto del Evangelio, nos dice que tenemos que ir a buscar la oveja perdida. Creo que hoy tenemos 99 perdidas y una adentro, al revés de la parábola. Son más los que están fuera que los que dentro. Entonces los que todavía tenemos esta gracia de Dios de recibir los sacramentos, de celebrar la Eucaristía y de formarnos a través de la catequesis o la meditación de la Palabra, debemos ir al encuentro de tantos que están extraviados, desorientados, perdidos, alejados. Entonces en estos días vamos a rezar por estos hermanos nuestros que estarán trabajando en torno a lo que es la pastoral en los Santuarios, que suelen ser en su mayoría marianos, pero tenemos santuarios también dedicados a Nuestro Señor Jesucristo y otros a santos, pero siempre la figura de la Madre es la que nos convoca”.

En otro tramo de su predicación reflexionó sobre “el misterio tan grande de la misericordia de Dios, que debe ser abundantemente derramada en los santuarios”, resaltando la importancia del sacramento de la Reconciliación porque necesitamos “estar en comunión con Dios y así tener la vida de Dios en nosotros. Por esto muestra Jesús su corazón… que arde de amor por nosotros”.

Por ello consideró que “es conveniente, después de haber vivido el tiempo de Pascua, tener este mes de oración, de reflexión, de toma de conciencia que somos pecadores, que somos esa oveja perdida que Jesús busca… Jesús es ese pastor que se compadece de las ovejas, que sana sus heridas, que no se cansa de buscar a la que está extraviada. Todo esto queda sintetizado en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús o a la Divina Misericordia. Jesús es esa expresión de la misericordia de Dios entre nosotros”.

“Esto debe acontecer de un modo fecundísimo, abundante, en cada santuario. Cada santuario tiene que ser ese lugar donde se acoge a las ovejitas que Jesús está trayendo, porque las encontró perdidas… Jesús nos encuentra y nos trae al Santuario para que hagamos un camino penitencial, una purificación de la mente, del corazón, para que la vida cambie”.

Santuarios, lugares de formación

En otro tramo de su mensaje, el indicó que “un santuario también tiene que ser un lugar donde formamos a los peregrinos, a los devotos. No hay peor cosa que el que ha venido a un santuario se vaya igual o peor de lo que ha venido, no se confesó, no se reconcilió, no escuchó una Palabra de esperanza, no escuchó una palabra que le oriente en la vida… Somos una familia, peregrinamos juntos, hay hermanos en el camino con los que tenemos que compartir y purificar nuestra fe y fortalecer la esperanza. Cuando uno camina solo no tiene mucho, pero cuando camina con otros tiene más esperanzas, porque los otros te sostienen, te llevan hacia la meta; ir caminando con otros para que el amor de Dios se encienda en nuestros corazones, ese amor misericordioso de Dios, un amor compasivo, tierno, cercano, que lo tenemos representado en esta devoción del Corazón de Jesús”.

Hacia el final pidió a la Santísima Virgen María, “que así como Ella siempre amó por encima de todo a Dios”, que también Dios sea “lo único importante y necesario para todo ser humano. Y si el ser humano tiene esa convicción va a andar bien… Entonces, aquel que ha venido a un santuario tiene que salir con esa alegría, Dios es mi Padre, Jesucristo es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi luz, mi fortaleza, que me guía por el camino de la vida. Y este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me ha regalado una Madre que me cobija, acompaña, alienta, que me levanta cuando me caigo, que me hace confiar en el amor de Dios. Y así uno lleva ese mensaje a su hogar, a su lugar de trabajo y proclama las maravillas de Dios Uno y Trino, fuente inagotable de amor y de misericordia de la que estamos tan sedientos”.

Tras la bendición final, las delegaciones visitantes fueron presentadas a la comunidad, que las recibió con aplausos y afecto.

Al finalizar la celebración eucarística, se trasladaron a la casa de retiros espirituales Emaús, para dar comienzo a la Asamblea.