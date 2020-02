El ministro de Seguridad, Hernán Martel, volvió a ratificar que no tiene inconvenientes

en reunirse con la oposición tras el pedido de una sesión especial para que explique

y dé respuestas por las causas que investiga la Justicia federal en las cuales está

involucrado personal de la Policía provincial por el presunto delito de narcotráfico. No

obstante, el funcionario indicó que no comprende cuál es la idea puntualmente en el

aspecto de “recabar información”.

La prensa local le consultó al titular de la cartera de Seguridad si es innecesario

asistir a la Legislatura o si lo comprendía. “No me parece innecesario y no lo

comprendo”, contestó Martel. Es que, según agregó, “ellos inicialmente habían

pedido una audiencia, se las concedí y ahora surge la idea de ir al recinto, ya la

verdad que no entiendo cuál es la idea principal que ellos tienen en cuanto a recabar

información”.

Así, remarcó que desde el Ministerio “no hay ningún inconveniente en asistir o en

recibirlos, si ellos se deciden en el día y la hora a la que debemos concurrir,

estaremos a la espera de ello”.

Al finalizar, Martel deslizó que “en apenas dos meses de trabajo llama la atención”

para insistir que “estamos dispuestos a asistir a donde consideren en el momento y la

hora que sea”.

