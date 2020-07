Marianela Mirra estalló de furia luego de que la compararan con Samanta: “Soy inigualable, perdedores de cuarta”.

9 julio, 2020 2:04

A través de su Instagram Marianela Mirra les respondió a todos los que la compararon con Samanta, que fue descalificada de la final de Bake Off.

Hace unos días Samanta Casais estuvo en boca de todos, luego de que se consagrara campeona de Bake Off, pero la producción decidiera quitarle el premio y dárselo a Damián, ya que no cumplía con una de las principales reglas del juego: ser pastelera amateur.

En este contexto muchos usuarios empezaron a hacer memoria y a pensar qué otras personas podían compararse con la actitud que tuvo Samanta. Y muchos señalaron a Marianela Mirra, recordada por las estrategias que tomó para consagrarse campeona de Gran Hermano en el año 2007. Al ver todos los comentarios que recibía, decidió responderles a través de sus historias.

“Suéltenme! basta de compararme, soy inigualable perdedores de cuarta, no saben con que ensuciar ni cosifica, viven aferrados al pasado, perdónense”, comenzó diciendo. Y agregó: “Vivan su vida, no me nombre. Yo no cometí ilícitos, fui viva y no se la bancan! Vayan a cuidar las bendiciones, soy libre y no le debo nada a nadie y ovarios me sobran, eso ya lo saben. Hipócritas, saquense la careta y disfruten, ojalá tengan la cuarta parte de felicidad de a que a mi me toca! Manga de giles, vende humo, chiquitaje, tilingos! Olvídense, para mi no existieron nunca”.

Pero más tarde siguió escribiendo: “Nunca, pero nunca me llegó ni me llegará la mierda, soy otra clase de gente. Está comprobado, aunque quieran cambiar la historia. Ya fueron! no subestimen a la gente, está claro quién es quien, no se necesita volver y volver atrás, sólo para tomar impulso ridicules”.

“Todo lo que hicieron antes fue violencia de género, estafa moral, fábulas, pero ahora se protege al género desde cuando? sólo un grupo de oportunistas, donde estuvieron’ insultos, denigrar y hacer daño, abuso e poder existieron siempre! Manga de soretes, corten el tema, la fama, el éxito, me aburrió. Fin y me la banque y me la banco sola! no necesite de nadie para poner los límites, vengan lo que quiera, a la tienen adentro”, añadió en otra historia.

Por último Marianela cerró, de forma contundente: “Habrá que ver que cosecharon jajaja Fin del tema, no me consulten más algo que siempre estuvo televisado. Absolutamente todo, nada más para acotar hacia nadie. los chuño a todes”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá