El diputado provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Catamarca, Alfredo Marchioli, expresó su indignación ante la reciente investigación de una red de estafas .

Marchioli no dudó en cuestionar el accionar del Ministerio Público Fiscal: «Este gobierno ha contaminado la Justicia. Hoy no hay catamarqueño que pueda creer en cualquier acto de la Justicia».

«La intervención de Costilla solo fue posible debido a la presión que ejerció el proceso de jury en curso».

El hecho de que el fiscal actuara de oficio en este caso evidencia las profundas fallas en la independencia judicial de la provincia. «Si no había jury, el fiscal Costilla no actuaba de oficio y no ponía en evidencia esta asociación ilícita que va en contra de la propiedad privada de muchos catamarqueños».

«Miren hasta dónde hemos llegado. Hay un ministro que fue asesinado (refiriéndose a Juan Carlos Rojas) y no sabemos nada, y el fiscal que estuvo involucrado (Laureano palacios) en la causa fue salvado políticamente por parte del gobierno», señaló.

«La forma de corregir esto es que la oposición pueda ganar las elecciones. Es la forma de corregir esto para que los catamarqueños no pierdan la libertad, tengan igualdad y puedan mejorar sus ingresos», finalizó en una entrevista en Mañana Central streaming.