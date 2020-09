Está claro que internet no tiene límites y parece que haga lo que haga siempre va a haber un puñado de gente -o unos cuantos- que sigan la última locura. Precisamente de esas cosas locas venimos a hablar: en México se ha hecho viral una ‘influencer virtual’. Se llama Mar.ia y tiene cerca de 110.000 seguidores.

Mar.ia dice ser “la primera humana virtual mexicana” y según su perfil la comida es su verdadero amor. Ya es bastante increíble que un personaje artificial se haya conseguido colar entre los más seguidos de Instagram, pero que encima se defina como food lover hace todo mucho más bizarro.

‘La joven’ de pelo castaño y mirada alegre tiene un aire fresco y una actitud muy ‘tiktoker’. Esta fue su primera publicación, en mayo de este año:

Es divertida, come sano, se preocupa por las causas sociales y el medio ambiente, le van las Comic-Con y le encanta cocinar y cuidar plantas. A través de Instagram comparte las recetas de su abuela, trata de sensibilizar sobre la importancia de la equidad de género y habla de los beneficios de respetar nuestro entorno natural.

“¿Sabías que el 85% de todos los textiles van a los tiraderos de basura cada año? 🗑️💔🌎⁣ No importa que uses tu mismo outfit tantas veces como puedas, la ropa no se desgasta con los likes“, dice la influencer Mar.ia -cuya cuenta por cierto está verificada por Instagram-.

En otro de los post cuenta que nació de “una sobrecarga de información con la que colapsó Internet por mexicanos que buscaban si una quesadilla lleva queso o no” y que es “una mezcla de antojitos mexicanos, memes, recetas de la abuela, artesanías de Taxco e inteligencia artificial“.