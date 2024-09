El diputado nacional (mc) Rubén Manzi encabezó un encuentro de dirigentes que contó con la participación de los candidatos que conformaron las listas en las elecciones del 2023. En la reunión, se destacó el trabajo realizado y la solidez del grupo político que continúa trabajando unido en la articulación de una propuesta de cara a las elecciones del 2025.

El anfitrión fue el ex concejal y ex candidato a intendente de Valle Viejo, Javier Espinoza, quien destacó que la importancia de continuar el trabajo territorial en cada uno de los distritos más allá de los resultados electorales del año pasado. En tal sentido, los dirigentes intercambiaron experiencias del trabajo que vienen realizando en cada localidad, y tras analizar la realidad socio política de la provincia y el país, hablaron de consolidar acciones.

Manzi, por su parte, destacó el esfuerzo individual de cada uno de los dirigentes que desde el llano mantiene un trabajo silencioso, pero constante de presencia y de cercanía con los catamarqueños.

Entre otros, formaron parte de la reunión el diputado Enrique Cesarini; los ex candidatos Diego Savio, Marcelo Aragón Juárez, Ariel Santillán, Alexis Castro, Leonardo Ramallo, Daniel Ortega, Javier Madriaga, además de otros dirigentes como Mariano Manzi, Luis Valdés, Rita Andrada, entre otros.