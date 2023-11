El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica – ARI de Catamarca, Rubén Manzi, hizo su análisis del resultado electoral de este domingo que catapultó a Javier Milei, el líder de “La Libertad Avanza” a la presidencia de la nación y del rol que tendrán los actores políticos que conformaron la alianza Juntos por el Cambio. “Yo creo que va a haber una reconfiguración de todas las fuerzas políticas”, afirmó Manzi, quien consideró también que “en Catamarca, a la oposición la tenemos que unir, tenemos que construir una alternativa diferente”.

“De nada nos va a servir que el país cambie en muchas cosas y que Catamarca siga en este proceso de enriquecimiento de unos pocos, con el empobrecimiento de muchos y con mucha concentración de poder político y económico en pocas manos”, afirmó Manzi. “Estoy convencido de que tenemos que buscar encontrar puntos en común y generar un frente único que se oponga a Jalil; no por afán o por vocación de oposición, sino en la convicción de que lo que está haciendo Jalil no es lo mejor para Catamarca”, agregó. Y dijo que ya mantuvo conversaciones con distintos actores de los partidos de la oposición local.

Respecto del resultado del Balotaje, Manzi analizo que “Javier Milei logró sintetizar el hartazgo de la sociedad, el cansancio y la protesta de la sociedad frente a un evidente fracaso de gestión”. “Más de 140% de inflación en un año es terrible para una economía como la Argentina; la falta de insumos médicos es una cosa muy preocupante”, ejemplificó. “El Gobierno viene en una retirada bastante patética y mucha gente, a través del voto a Javier Milei, expresó su no, su protesta y su no a la continuidad de esta política”, explicó Manzi.

Para el legislador, el kirchnerismo ha quedado acantonado en la provincia de Buenos Aires. “No estoy de acuerdo con la lectura de que esto es el fin del kirchnerismo, creo que acá hay una batalla cultural que todavía nos queda dar”, advirtió.

En cuanto a lo que se espera del gobierno de Milei, Manzi consideró que “hay que darle tiempo”. Sin embargo, señaló no estar de acuerdo con algunas medidas que anunció el presidente electo. “No coincidimos, por ejemplo, en que el Estado se tenga que desentender y trasladar a particulares la gestión de cuestiones claves como la salud o la educación; nosotros creemos en un Estado chico, pero en un Estado eficiente, en un Estado que haga sentir su fuerza y su presencia, sobre todo en algunos ámbitos como son la educación, la salud, la justicia, la seguridad”, abundó. “Tengo mis reparos serios en el proyecto de dolarización; la Constitución Nacional, en el inciso sexto del artículo 75, claramente habla de que la Argentina tendrá un banco que será el encargado de la emisión monetaria; es decir que, para terminar con el Banco Central, habría que atacar la Constitución Nacional, pero tanto la vicepresidenta electa, Victoria Villaruel, como Milei, dijeron que no se proponían cambios en la Constitución. Entonces van a tener que revisar y explicar muy bien cómo es esto de terminar con el Banco Central”, profundizó.

Además, agregó que, si bien coincide con Milei respecto de que la política del Banco Central no ha sido acertada, “no quiere decir que, porque se hayan equivocado, haya que implosionar una institución como el Banco Central; en esas cosas creo que claramente nos diferenciamos”.