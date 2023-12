El paquete de leyes que enviaría el gobierno al Congreso es todavía un misterio

que no pueden resolver ni la propia tropa libertaria, pero los gobernadores ya

lanzaron una advertencia a la Casa Rosada: “Si Milei quiere que vuelva ganancias

a los sueldos que ponga la cara y deje bien claro que es una iniciativa del

gobierno”, afirmó un dirigente al tanto de las negociaciones.

Es que los gobernadores están muy molestos con el Presidente y su ministro de

Economía, Luis Caputo, porque en el mensaje que este dio para anunciar las

medidas dijo que el regreso de ese impuesto era un pedido de los gobernadores.

“Buscó trasladarle el costo político a los gobernadores, pero la verdad es que ellos

plantearon mecanismos de compensación cuando Massa lo eliminó, nunca un

regreso”, recordó la fuente.

En efecto, un grupo de gobernadores liderados por Rogelio Frigerio firmó un

documento en el que pedían que se coparticipe el impuesto al cheque. Ahora con

la intención de Caputo se sumar nuevos gravámenes, hay más opciones sobre la

mesa.

Sin ómnibus

Pero la prioridad es que se ordene el Gobierno. Lo que en un primer momento iba

a ser una “ley ómnibus” ahora se podría dividir por lo menos en tres: por un lado,

un decreto que contenga medidas de ajuste del gasto y desregulación de la

economía y por el otro al menos dos leyes, una que aborde las mismas cuestiones

que no pueden ser sancionadas por decreto -como la eliminación de la

actualización de las jubilaciones- y otra que instrumente el impuestazo de Caputo,

entre ellas, la vuelta de ganancias a los sueldos.

Según trascendió de tres diputados que siguen el tema, el Gobierno no tendrían

los votos necesarios para poder aprobar estas iniciativas. Con un elemento

adicional: ni Martín Menem ni Bartolomé Abdala, presidentes de Diputados y el

Senado, saben de qué se tratan los proyectos.

“Martín Menem está a ciegas, ocupándose de temas administrativos menores, no

tiene ni idea de los proyectos que trabaja el gobierno”, afirmó un diputado que

acompañará las iniciativas que mande Milei al Congreso.

Aquí aparece otro problema para Milei vinculado a los potenciales bloques aliados

de la UCR, PRO, CC y Cambio Federal que apoyarían el déficit cero pero quieren

discutir el como. “El Gobierno está confundido si cree que esto se aprueba en una

semana, esta discusión se estira por lo menos hasta fines de enero”, afirmó un

diputado que integra ese bloque no peronista.

Lo mismo ocurre con la derogación de la Ley de Ganancias que en su momento se

sancionó por impulso de Massa. Las últimas declaraciones de Caputo donde

reiteró que se trata de “un pedido de los gobernadores”, encendió el enojo de los

gobernadores.

La reunión

Por este motivo, Javier Milei convocó a los 24 gobernadores a una cumbre para

mañana, para hablar sobre el paquete de medidas que anunció Caputo, y que en

su enorme mayoría siguen en la nebulosa.

La cita con el presidente está convocada para mañana y se espera que esté

presente Caputo.

Los gobernadores llegan con reclamos importantes, desde el rechazo a la

reposición de retenciones a las economías regionales, hasta la falta de fondos

para pagar sueldos y aguinaldos. Ganancias se suma a esa agenda caliente.

“Hasta ahora la única propuesta que hay de los gobernadores sobre como

compensar lo que se perdió por eliminar ganancias es coparticipar el impuesto al

cheque, como se había hablado con Massa cuando era ministro”, afirmó un

diputado que mantiene línea directa con varios gobernadores, según publicó el

sitio especializado La Política Online.

Otra opción que se baraja es coparticipar el Impuesto País que acaba de casi

triplicar Caputo y hasta las retenciones. Esta última es la propuesta del peronismo.