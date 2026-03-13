La velocidad del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, para Menores y Juveniles, inició este viernes por la mañana con la prueba Contrarreloj disputada sobre la Ruta Provincial N° 1 en Fray Mamerto Esquiú. En la categoría Damas Junior (2008 – 2009), Maite Ovejero logró la tercera posición obteniendo la medalla de bronce y se metió entre las tres mejores del país, haciendo su primera incursión en este tipo de competencia, ya que su especialidad es el Mountain Bike.

En esa categoría, se consagró Campeona Argentina Yasmin Almada (Corrientes). En Varones Junior (2008 – 2009), participaron los catamarqueños Thomas Breppe y Francisco Luna, llegando en las posiciones 21° y 41°, respectivamente. Allí, se consagró Martín Deltín (Santa Fe).

Por el lado de las Clase 2010, en Damas estuvo presente la catamarqueña Sofía Chayle, logrando un sexto puesto. Zaira Rojas (Buenos Aires) conquistó la medalla de oro. Mientras que en los Varones, no hubo catamarqueños y el ganador fue Benjamín Turdo (Santa Fe).

La actividad continuará mañana sábado, con base en el Estado Provincial Bicentenario. En este caso, las pruebas serán en pelotón. A las 8:30 hs inicia la acción con Damas de las clases 2012, 2013 y 2014. A las 9:30 hs será el turno de Varones 2013 – 2014; mientras que a las 10:30 hs lo harán Varones 2012. Posteriormente, desde las 13:30 hs estarán en carrera Varones 2011, y cerrará a las 15 hs Damas 2010-2011.

Esta competencia se puede llevar adelante en nuestra provincia por el apoyo del Gobierno Provincial, y cuenta con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) y la Asociación Catamarqueña de Ciclismo (ACC).