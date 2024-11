La joven biker, perteneciente a la Escuela Municipal de Ciclismo, Maite Ovejero, obtuvo la medalla de oro en la prueba de 500 metros de ruta en los Juegos Evita 2024 que se realizan en Mar del Plata.

Maite fue la primera integrante de la delegación catamarqueña en alcanzar el primer puesto en una competencia muy pareja y exigente que tuvo lugar en la pista de Punta Mogote.

«La verdad que no me lo esperaba, así que estoy muy contenta y feliz de haber sido la primera medalla de oro en Catamarca. La carrera estuvo muy dura, es muy explosiva, pero me vengo preparando un montón. No tengo mucha experiencia en ruta, así que esperemos mañana y pasado me vaya muy bien», contó la joven tras su destacado logro.