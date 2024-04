Los diputados y diputadas que participan en la Comisión de Haciendas y Finanzas dieron despacho a la normativa que insta a declarar la emergencia económica, financiera, administrativa y educativa en Catamarca.

Terminado su estudio, donde la propuesta fue analizada y modificada en consenso con todos los bloques, ya se encontraría en condiciones de ser tratada en la próxima sesión ordinaria.

Desmienten «Consenso con todos los bloques»

Los diputados opositores salieron al cruze desmintiendo totalmente que habia consenso con respecto a la ley de emergencia económica para catamarca.

Diputado Tiago Puente: Que festejan?? Que van a declarar la emergencia económica? Un verdadero papelon.

No quisieron incluir un artículo para que Jalil reduzca la planta de funcionarios y otras cuestiones que planteamos desde nuestro bloque. No voy a acompañar con el voto positivo este proyecto. Catamarca no se encuentra en emergencia económica.

Diputada Veronica Vallejos: Nosotros desde el bloque La Libertad Avanza no hubo consenso así que por favor no hablen en nombre de todos los bloques.No hay emergencia económica en nuestra provincia y nuestro voto será negativo.

Diputada Silvana Carrizo: No hubo consenso, no solo son irresponsables en festejar una emergencia, sino que además mienten. Hay dos dictámenes. Pero es buena esa foto para que todos recuerden quienes le dieron las facultades de manejar todos los recursos a Raúl Jalil. Ahora va a estar por sobre los tres poderes del estado y los municipios. Felicidades Diputados!

Diputado Adrian Brizuela : Desmiento esta información. No hubo consenso con todos los bloques. El bloque La Libertad Avanza no apoya el proyecto y nuestro voto será por la negativa.

Asi se expresaron los diputados opositores a lo expresado por el bloque oficialista .