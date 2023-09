Luis Barrionuevo volvió a cuestionar la demora de la Justicia para encontrar a los responsables del asesinato. En este sentido, apuntó contra el vicegobernador Rubén Dusso por “encubrir” al fiscal Laureano Palacios, que estuvo a cargo de la primera etapa de la investigación. Para Barrionuevo fue Dusso, a través de los representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, quien impidió que el Tribunal de Enjuiciamiento destituya al funcionario judicial del cargo, luego de ser acusado de mal desempeño.

En este contexto sostuvo que la Justicia de Catamarca “dejó mucho que desear” en su accionar y vinculó con esta situación al vicegobernador Rubén Dusso. “Es una vergüenza todo lo que pasó y el vicegobernador acompañó esa vergüenza”, sostuvo.

“El vicegobernador indudablemente encubrió la falencia del fiscal (Laureano) Palacios haciendo que sus aláteres en la Cámara de Diputados y de Senadores no lo destituyan tal como la gente lo pedía”, consideró y agregó: “Esto es una gran responsabilidad del vicegobernador, que la tendrá que asumir”.

“Desde el gremio repudiamos esta actitud que mantuvo el vicegobernador. El compañero Juan Carlos Rojas no tenía adversarios, ni enemigos. Era una persona digna y de trabajo, que me consta a mí porque me acompañó durante muchos años tanto en el gremio como en la política”, afirmó.