En la quinta de San Vicente y con un escenario federal, la vicepresidenta del PJ Nacional y senadora nacional por la provincia de Catamarca, Lucia Corpacci, acompañó al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante el homenaje a los 50 años de la muerte del Gral. Juan Domingo Perón.

Ante una multitud y más allá de una jornada que tiene una naturaleza de tristeza y nostalgia, el peronismo sembró un clima de efervescencia con sonrisas y sin lágrimas. A pesar de los embates del Gobierno nacional y del “dolor” al que se refirió Kicillof porque hoy haya un presidente que define a la justicia social como una aberración.

Así, el acto comenzó con las palabras de Perón. “Quienes quiera oír que oigan, quien quieran seguir que sigan”, se escuchó decir al General. Al escenario, encabezado por Kicillof, además de Corpacci también subió la vicegobernadora, Verónica Magario y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Discurso completo de Lucia

Muy buenos días, queridos compañeros y compañeras.

Realmente es un honor para mí estar acá recordando al General Perón. Querido Axel, gobernador de la provincia y vicepresidente del partido justicialista. Querida Verónica, vicegobernadora de la provincia. Querido Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja. Veo tantos y tantas compañeras queridas, admiradas y reconocidas, que cada una en su lugar supo honrar el legado del General Perón. Cada uno de los que están acá supo entender lo que decía el General: primero la patria, siempre la patria.

Porque primero es la patria, hoy más que nunca tenemos, por sobre todas las cosas, una obligación. En tiempos difíciles, en tiempos duros, en tiempos de persecuciones como las tuvo el General, es obligación de cada uno de nosotros, como militantes, anteponer la necesidad de la patria y de nuestra gente. Y por eso estamos todos juntos acá, porque es inmoral no trabajar por la unidad. Porque todos tenemos un papel protagónico en el lugar que nos toca. Acá no hay lugar para primeros y segundos.

Acabo de escuchar, y ustedes también lo escucharon, un discurso del General que decía: “Quien quiera oír que oiga, quien quiera seguir que siga”. Elijamos seguir, elijamos seguir en la lucha para defender esta patria. Lo que hemos vivido estos días, lo que está viviendo nuestra gente, uno no entiende de dónde saca tanto aguante, mordiendo los dientes porque no llega a fin de mes, soportando ser despedido, soportando ser señalado como vago cuando hace 20 años que trabajaba en el Correo Argentino, soportando no poder pagar la luz, pidiendo un préstamo para pagar los remedios.

Ante esa situación, compañeros y compañeras, no hay otra opción más que la de trabajar juntos. Hoy más que nunca tenemos que estar presentes y tener presente qué nos diría Perón, qué nos diría Néstor, qué nos diría Evita. “Unidad hasta que duela”, supimos decir alguna vez, y nos dolió, pero la logramos. Y hoy tenemos que volver a trabajar en esa unidad. Ahora, que nadie se haga el distraído, porque esa unidad no es la unidad que tiene que construir el otro; es la unidad que tenemos que construir cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en nuestro pequeño territorio tiene que construir la unidad.

Por eso, yo vuelvo a decir, honrada de estar en este lugar. De verdad creo que ni en el mayor de mis sueños hubiera pensado estar hablando con ustedes en este lugar tan simbólico para nosotros los peronistas. Honrada de estar en este lugar. Mi compromiso es seguir trabajando para que más y más peronistas estemos unidos y salgamos a dar la batalla que tenemos que dar en su memoria, General, en memoria de Néstor, en memoria de Eva y en el presente de Cristina.